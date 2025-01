Cosa succede nel 2025, gli eventi più importanti

Siamo ufficialmente entrati nel 2025, un anno importante ricco di avvenimenti sia da un punto di vista religioso che politico ma anche sportivo. Certamente è un anno importante per il mondo cattolico con il Giubileo che ci terrà compagnia per tutti e 12 i mesi. Un evento mondiale che vedrà protagonista la città di Roma: sono infatti attesi milioni di turisti nella capitale. Da un punto di vista politico, a gennaio si insedierà ufficialmente Donald Trump che diventerà il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Si insedierà 5 anni dopo la fine del suo precedente mandato. Anno importante anche in Italia con diverse elezioni in Regioni molto influenti nel nostro paese. E poi ci sono i referendum con almeno 3 quesiti importanti al momento al vaglio della Corte Costituzionale.

Sarà un 2025 ricco anche per lo sport, sopratutto con la prima edizione del mondiale per club nel nuovo format più ricco che vedrà scontrarsi le migliori squadre al mondo. Vediamo tutto nel dettaglio.

Giubileo: tutti gli eventi del 2025

Il 2025 è l’anno del Giubileo. Un anno molto atteso e si stima saranno 32 milioni i pellegrini che si recheranno a Roma per visitare la porta Santa. Il pontefice ha aperto quella della Basilica di San Pietro lo scorso 24 dicembre. Il 29 ha aperto la Porta Santa di San Giovanni in Laterano. Il nuovo anno inizierà con il 1° gennaio 2025 e l’apertura della Porta Santa della Basilica papale di Santa Maria Maggiore. Poi, domenica 5 gennaio sarà aperta la Porta Santa della Basilica papale di San Paolo fuori le Mura. Il Giubileo ordinario si concluderà martedì 6 gennaio 2026 con la chiusura delle porte sante. A partire da gennaio sono già oltre 30 gli eventi in programma e correlati al Giubileo 2025. Ecco il calendario dei grandi eventi:

Gennaio 2025 : Apertura della Porta Santa di Santa Maria Maggiore; pellegrinaggi spirituali di diocesi e gruppi;

: Apertura della Porta Santa di Santa Maria Maggiore; pellegrinaggi spirituali di diocesi e gruppi; Febbraio 2025 : Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e Sicurezza; Giubileo degli Artisti, dei Diaconi; pellegrinaggi delle diocesi;

: Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e Sicurezza; Giubileo degli Artisti, dei Diaconi; pellegrinaggi delle diocesi; Marzo 2025 : Giubileo del Volontariato; pellegrinaggi diocesani; 24 Ore per il Signore; Giubileo dei Missionari della Misericordia;

: Giubileo del Volontariato; pellegrinaggi diocesani; 24 Ore per il Signore; Giubileo dei Missionari della Misericordia; Aprile 2025 : Giubileo degli Ammalati, del Mondo della Sanità, degli Adolescenti e delle Persone con Disabilità;

: Giubileo degli Ammalati, del Mondo della Sanità, degli Adolescenti e delle Persone con Disabilità; Maggio 2025 : Giubileo dei Lavoratori, degli Imprenditori; commemorazione dei nuovi martiri della Fede; Giubileo delle bande musicali, delle Chiese Orientali, delle confraternite, delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani;

: Giubileo dei Lavoratori, degli Imprenditori; commemorazione dei nuovi martiri della Fede; Giubileo delle bande musicali, delle Chiese Orientali, delle confraternite, delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani; Giugno 2025 : Giubileo dei movimenti, associazioni, nuove comunità; Giubileo della Santa Sede, dello sport, dei governanti, seminaristi, sacerdoti e vescovi;

: Giubileo dei movimenti, associazioni, nuove comunità; Giubileo della Santa Sede, dello sport, dei governanti, seminaristi, sacerdoti e vescovi; Luglio 2025 : Giubileo dei missionari digitali, degli influencer cattolici e dei giovani;

: Giubileo dei missionari digitali, degli influencer cattolici e dei giovani; Agosto 2025 : Pellegrinaggi diocesani;

: Pellegrinaggi diocesani; Settembre 2025 : Canonizzazioni; 170° anniversario del Concilio di Nicea; Giubileo della Consolazione, degli operatori di giustizia e dei catechisti;

: Canonizzazioni; 170° anniversario del Concilio di Nicea; Giubileo della Consolazione, degli operatori di giustizia e dei catechisti; Ottobre 2025: Giubileo del mondo missionario, dei migranti, della vita consacrata, della spiritualità mariana e del mondo educativo; giornate dedicate alla santità;

Giubileo del mondo missionario, dei migranti, della vita consacrata, della spiritualità mariana e del mondo educativo; giornate dedicate alla santità; Novembre 2025 : Giubileo dei poveri; Giubileo dei cori e delle corali;

: Giubileo dei poveri; Giubileo dei cori e delle corali; Dicembre 2025: Giubileo dei detenuti.

I principali eventi politici del 2025

L’evento politico più atteso dell’anno a livello mondiale è l’approdo ufficiale di Donald Trump alla Casa Bianca. L’Inauguration day sarà lunedì 20 gennaio 2025 quando il presidente e il vicepresidente si insedieranno prestando giuramento sulla Bibbia a Capitol Hill, in una cerimonia solenne seguita da decine di migliaia di persone assiepate lungo il National Mall. L’atto di giuramento del nuovo presidente comporta il passaggio legale di poteri, immunità e responsabilità dalla vecchia presidenza alla nuova. Solitamente chi lascia la Casa Bianca partecipa sempre alla Cerimonia di insediamento del suo successore, dovrebbe esserci quindi anche Joe Biden. Accanto al giuramento solenne sono previsti anche eventi più profani come concerti e parate. Inizio anno importante anche in Germania dove il 23 febbraio 2025 ci saranno le nuove elezioni dopo lo scioglimento del Parlamento a seguito del fallimento del voto di fiducia.

In Italia invece nel 2025 sono previste 6 elezioni regionali. La prima è in Campania dove i cittadini dovranno scegliere il successore di Vincenzo De Luca. Si voterà poi nelle Marche, in Puglia, Toscana, Valle D’Aosta e infine in Veneto, guidato da Luca Zaia. Si voterà anche in migliaia di Comuni e in diversi capoluoghi di provincia:

Agrigento

Andria

Aosta

Arezzo

Bolzano

Chieti

Crotone

Enna

Fermo

Macerata

Matera

Nuoro (commissariata in via straordinaria dal 2024)

Reggio Calabria

Trani

Trento

Venezia

Molto probabilmente in primavera ci sarà anche il Referendum com almeno 3 quesiti su autonomia differenziata, jobs act e cittadinanza. Entro gennaio-febbraio la Corte Costituzionale darà il proprio giudizio giudicando i quesiti ammissibili o meno. In caso di esito positivo, i Referendum si terranno tra il 15 aprile e il 15 giugno 2025.

Gli eventi sportivi da non perdere nel 2025

Sarà un anno importante anche per il mondo dello sport. Già a gennaio Torino ospiterà dal 13 al 23 la XXXII Universiade invernale. La versione estiva si terrà in cinque città della Regione metropolitana Reno-Ruhr (più Berlino) tra il 16 e il 27 luglio. Dall’1 all’11 maggio alle Seychelles si svolgerà poi la 13esima edizione dei mondiali maschili di Beach Soccer. Arriviamo poi a giugno quando dal 15 giugno al 13 luglio si svolgerà negli Stati Uniti la prima edizione allargata del mondiale per club a 32 squadre. Vi parteciperanno anche Inter e Juventus. Il 21 dicembre invece sarà la giornata inaugurale della Coppa d’Africa. Inizialmente si sarebbe dovuta disputare in Guinea ma il Paese non è stato in grado di preparare l’evento, che quindi sarà ospitato dal Marocco. La finale è prevista per il 18 gennaio 2026.

Per gli altri sport si segnalano il mondiale di atletica a Tokyo a settembre, le nations league di volley, i mondiali di nuoto a Singapore, gli europei di basket femminili a giugno e l’europeo di basket maschile a settembre.