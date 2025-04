Cosa spiega il sorprendente successo economico della Polonia?

L’economia della Polonia ha avuto ottimi risultati negli ultimi due decenni, specialmente se confrontata con altri Paesi dell’Europa orientale che si sono liberati dal controllo politico ed economico sovietico negli anni ’90.

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) effettua revisioni semi-regolari delle economie nazionali, note come “Consultazioni dell’Articolo IV”. Ecco alcune osservazioni del FMI sull’economia polacca (Repubblica di Polonia — Consultazione dell’Articolo IV del 2024, gennaio 2025).

La Polonia ha raggiunto una sostanziale convergenza economica all’interno dell’Unione Europea. L’economia si è all’incirca raddoppiata negli ultimi vent’anni. Il PIL reale pro capite, nello stesso periodo, è passato da poco meno del 50% della media dell’UE27 all’80%. La crescita è stata tra le più rapide della storia per un’economia di questo livello di reddito e dimensione, ed è ora la ventesima più grande al mondo in termini reali. Anche gli indicatori sociali sono migliorati notevolmente, con risultati scolastici solidi e tassi di povertà in calo. Inoltre, la disuguaglianza di reddito in Polonia è tra le più basse nei Paesi OCSE. [...]