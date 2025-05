Cosa sono le reti d’impresa, a cosa servono e perché sono in crescita

Nel 2024 le reti d’impresa confermano il loro ruolo centrale nell’economia italiana, registrando una crescita significativa sia in termini di contratti che di imprese coinvolte.

Secondo l’ultima edizione dell’Osservatorio sulle reti d’impresa, realizzato da InfoCamere, RetImpresa e Venice School of Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, a fine 2024 i contratti di rete attivi hanno raggiunto quota 9.630, segnando un incremento dell’8,1% rispetto al 2023.

Le aziende coinvolte sono circa 50.300, in aumento del 6,5% rispetto all’anno precedente.

Questo trend positivo conferma la fase di consolidamento di uno strumento che, a quindici anni dalla sua introduzione, si dimostra sempre più strategico per la competitività delle imprese italiane, soprattutto di piccole e medie dimensioni.

Ma cosa sono esattamente le reti d’impresa? Quali vantaggi offrono e perché stanno diventando sempre più diffuse nel nostro Paese?

Cosa sono le reti d’impresa

Le reti d’impresa sono accordi di collaborazione tra due o più aziende, formalizzati attraverso un contratto di rete, con l’obiettivo di accrescere la capacità innovativa e la competitività dei partecipanti.

A differenza di fusioni o acquisizioni, le imprese mantengono la propria autonomia giuridica e operativa, ma condividono risorse, conoscenze, progetti e obiettivi comuni.

Questo modello aggregativo, introdotto in Italia con la legge n. 33 del 9 aprile 2009, è stato pensato soprattutto per le PMI, che spesso non dispongono da sole di risorse sufficienti per affrontare sfide come l’internazionalizzazione, l’innovazione tecnologica o la partecipazione a grandi bandi pubblici.

Le reti possono essere flessibili e di varie entità: si va dalle micro-reti (meno di 5 membri), che rappresentano il 54% del totale, fino a reti più strutturate con decine di imprese.

La maggior parte delle reti italiane è di piccole dimensioni (oltre l’87% ha meno di 10 membri), a conferma della vocazione del modello a supportare la frammentata realtà imprenditoriale italiana.