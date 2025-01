Cosa ha detto Trump nel discorso di insediamento? Le sue dichiarazioni, spiegate

Cosa ha detto Donald Trump durante il suo discorso in occasione dell’insediamento di oggi, 20 gennaio?

Il secondo discorso inaugurale del presidente Donald Trump ha offerto diversi indizi sulle sue priorità e su quale sia, secondo lui, il futuro degli Stati Uniti.

«L’età dell’oro dell’America inizia proprio ora», ha dichiarato Trump. «Da questo giorno in poi, il nostro Paese prospererà».

Gli USA saranno «l’invidia del mondo» e «nessuno ne approfitterà».

Cosa ha detto Trump nel suo discorso di insediamento?

Durante la campagna elettorale, Trump aveva promesso di introdurre nuove tariffe sui prodotti stranieri, di espandere le trivellazioni per l’estrazione di petrolio e di deportare gli immigrati senza status legale negli Stati Uniti.

Nel suo discorso inaugurale in occasione del suo insediamento, ha dichiarato che firmerà una «serie di ordini esecutivi» incentrati su immigrazione ed economia. Trump ha detto che dichiarerà «un’emergenza nazionale al nostro confine meridionale», bloccando l’immigrazione e deportando gli «immigrati criminali».

«Lo faremo a un livello che nessuno ha mai visto prima»,

ha promesso Trump.

Il 47° presidente degli Stati Uniti ha anche affermato che dichiarerà una «emergenza energetica nazionale», revocherà il Green New Deal e l’obbligo di introdurre veicoli elettrici. Piuttosto, creerà un «External Revenue Service» per applicare delle tariffe doganali sui beni di altri Paesi.

Trump sostiene che queste misure aiuteranno a costruire una «prosperità» americana.

«La mia massima priorità sarà creare una nazione orgogliosa, prospera e libera»,

ha affermato Trump nel suo discorso.

Il magnate ha affermato di voler introdurre una politica incentrata sull’esistenza di soli due generi: «maschio e femmina». I diritti LGBTQ+ sono stati un punto focale nella campagna presidenziale del 2024.

Trump ha anche promesso una ritorsione politica, anche se non è chiaro se e fino a che punto manterrà l’impegno preso.

«La bilancia della giustizia verrà riequilibrata», ha giurato Trump nel suo discorso, aggiungendo che la «militarizzazione» avrà fine.

Trump ha poi fatto miglioramento ai voti riscossi tra gli elettori neri e latini lo scorso novembre, in particolare da parte degli uomini.

«Alle comunità nere e ispaniche, grazie per la fiducia e l’amore che mi avete dimostrato», ha detto Trump, aggiungendo: «Abbiamo stabilito dei record e non lo dimenticherò».

Trump ha poi osservato che la sua inaugurazione odierna si tiene nel giorno dedicato a Martin Luther King Jr. e ha giurato: «Ci impegneremo per rendere realtà il suo sogno. Faremo sì che il suo sogno diventi realtà». Il presidente Biden, seduto dietro Trump, ha accennato un sorriso sommesso.

Il nuovo presidente degli Stati Uniti ha poi promesso di rinominare il Golfo del Messico in Golfo d’America, il monte Denali in Alaska in monte McKinley e che il Paese prenderà il controllo del Canale di Panama.

Quando Trump ha dichiarato che cambierà il nome del Golfo del Messico, l’ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che Trump ha sconfitto nella corsa alla presidenza del 2016, è stata vista scuotere la testa e ridere.

«La mia eredità sarà quella di un pacificatore e unificatore», ha dichiarato Trump.

«Ecco cosa voglio essere: un pacificatore e un unificatore».

«Hanno cercato di togliermi la libertà e, in effetti, di togliermi la vita», ha detto Trump.