Cosa devi sapere assolutamente prima di investire in obbligazioni

Per secoli i governi si sono rivolti agli investitori per finanziare le loro attività, principalmente attraverso l’emissione di obbligazioni. Oggi, secondo l’ultimo report dell’Institute for International Finance (vedi qui Global Debt Monitor | IIF), su un totale di 324 trilioni di dollari di debito complessivo al mondo (privato e pubblico) il mercato globale del debito sovrano governativo vale circa 110 trilioni di dollari, quasi quanto l’economia mondiale stessa.

Ma cosa determina il prezzo che gli investitori sono disposti a pagare un titolo di Stato? E cosa possono rivelarci le «curve dei rendimenti» delle obbligazioni sull’andamento di un’economia?

Immaginiamo un governo le cui spese totali superano le entrate totali di 1000 dollari.

[...]