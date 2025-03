Cos’è la chiusura cognitiva e come influenza i tuoi acquisti

Spesso, quando si parla di acquisti, tendiamo a sottovalutare la componente psicologica che influenza le nostre scelte.

La comprensione di come funziona la nostra mente, in realtà, può rivelare molto sul perché delle nostre abitudini di consumo.

Come mai alcuni di noi rimangono fedeli allo stesso brand apparentemente senza motivo? La loro scelta è davvero dettata dalla qualità, oppure la “pigrizia mentale" gioca un ruolo maggiore?

Al contrario, perché altri consumatori sembrano eternamente insoddisfatti, sempre alla ricerca di un prodotto migliore?

O ancora, perché alcune strategie di marketing come le offerte a tempo limitato sono più efficaci su alcuni clienti rispetto ad altri?

Al perché di tutte queste differenze sul comportamento d’acquisto risponde la psicologia, che introduce il concetto di Bisogno di Chiusura Cognitiva (BCC).

Quest’ultimo è un aspetto variabile in ognuno di noi ma molto determinante nei nostri acquisti e influisce fortemente sui soldi che spendiamo ogni giorno.

È importante, però, specificare come questo bisogno sia altalenante e possa variare di molto in base al contesto e alle situazioni in cui ci troviamo.

Come il BCC influenza i nostri acquisti

Sulla base di questa divisione, è facile immaginare come i processi di acquisto siano fortemente influenzati dal nostro bisogno di chiusura. Prima di comprare un prodotto, infatti, siamo inevitabilmente posti davanti a una scelta che risentirà del livello di BCC in cui ci troviamo in quel momento.

A tal proposito, consumatori più impulsivi e irrazionali saranno maggiormente legati a un BCC alto, mentre quelli più attenti e scrupolosi sono accomunati da un BCC più basso.

Sulla base di queste informazioni, delineiamo un profilo tipico di queste due tipologie di consumatori:

Alta necessità di chiusura: acquisti rapidi e promozioni lampo Per via della sua chiusura mentale, questo tipo di cliente è più predisposto a fare acquisti rapidi e impulsivi per evitare il disagio dell’incertezza e la paura di perdere un’occasione. Sulla base di ciò, tenderà a rimanere fedele a brand e prodotti specifici analizzando le alternative disponibili in maniera minore. Questo fenomeno prende il nome di “freezing” (in inglese “congelamento”), termine che mira descrive la tendenza di queste persone a fossilizzarsi su scelte abitudinarie, quasi come fossero congelate. Questo tipo di cliente, infatti, raramente esplora brand alternativi e rimane piuttosto fedele alle sue marche preferite. Inoltre, secondo Kruglanski, questo tipo di consumatore tenderà al “seezing”, ovvero all’“urgenza”, aspetto che lo porta a scegliere la prima soluzione disponibile pur di chiudere in fretta il processo cognitivo. È proprio per questi motivo che, generalmente, le campagne di vendita basate su promozioni lampo e prodotti a disponibilità limitata sono particolarmente efficaci su questo tipo di clienti.