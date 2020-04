Coronavirus Germania: il piano Merkel per riaprire

La Germania si sta organizzando per tornare, gradualmente, alla normalità. Angela Merkel, dopo attesi colloqui con i 16 governatori tedeschi, ha definito un piano per un cauto riavvio della vita pubblica, seguendo l’Austria, la Danimarca e altri paesi limitrofi nel lanciare un attento allentamento delle restrizioni.

I contagi da COVID-19 sono rallentati nelle ultime settimane, mantenendosi su una quota totale di circa 133.000. Inoltre, il numero relativamente basso di deceduti - circa 3.600 - ha sempre posto la nazione tedesca in una condizione di eccezionalità positiva rispetto al resto d’Europa.

La cancelliera, però, ha avvertito che il Paese ha raggiunto finora solo un “fragile successo intermedio” e non ha ancora “molto spazio di manovra”. Questo significa che, seppure esiste un piano per la riapertura delle attività, la normalità tornerà con molta cautela in Germania. Il coronavirus fa ancora paura.

Un calendario per l’avvio della vita pubblica, comunque, c’è: ecco cosa prevede.

Coronavirus: come la Merkel vuole riavviare la Germania

Passato un mese dall’arresto della più grande economia europea a causa del coronavirus, è tempo di pianificare la riapertura per la Germania.

Angela Merkel ha presentato il suo piano per riportare la nazione alla graduale normalità, mantenendo sempre le distanze sociali.

La maggior parte delle aziende e dei negozi sono stati chiusi dal 16 marzo, lasciando aperti solo generi alimentari, farmacie, banche, distributori di benzina e altri servizi essenziali, mentre le persone sono state esortate a rimanere a casa. Come negli altri Paesi d’Europa, insomma, anche nella nazione tedesca si è imposto il lockdown.

La cancelliera ha quindi annunciato che dal 20 aprile i negozi non indispensabili, anch’essi chiusi da quasi quattro settimane, potranno riaprire, con precauzioni igieniche, se raggiungono un’area di 800 metri quadrati. Così sarà anche per gli showroom di automobili, i negozi di biciclette e le librerie, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Il divieto di raduni di più di due persone in pubblico e l’obbligo di mantenere una distanza di 1,5 metri dagli altri, che è in vigore dal 23 marzo, rimarrà attiva oltre il 20 aprile, almeno fino al 3 maggio.

Nessun allentamento momentaneo, invece, per le scuole, che resteranno chiuse fino alla data del 3maggio, per poi riaprire eventualmente con priorità riservata agli studenti dell’ultimo anno.

Inoltre, tutte le autorità, statali e federali, hanno fortemente raccomandato ai tedeschi di indossare mascherine sui mezzi pubblici e per lo shopping, evitandone, per ora, l’obbligatorietà.

Le riunioni religiose rimarranno vietate e ristoranti, bar, caffetterie, cinema e locali musicali saranno chiusi, con grandi eventi vietati fino al 31 agosto.

La parola d’ordine della Merkel è cautela: “Stiamo andando avanti a piccoli passi. È una situazione fragile in cui è richiesta cautela, non esuberanza”

I timori economici: è recessione in Germania

Aziende e politici sono preoccupati per l’impatto economico causato dal lungo arresto, anche se il Governo ha cercato di attenuare il colpo del coronavirus con una serie di misure, tra cui un pacchetto di stimolo da 750 miliardi di euro.

Il ministero dell’Economia tedesco ha dichiarato che la Germania è entrata in una recessione a marzo e che il rallentamento continuerà probabilmente fino alla metà dell’anno.

“Il collasso della domanda globale, l’interruzione delle catene di approvvigionamento, i cambiamenti nel comportamento dei consumatori e l’incertezza tra gli investitori stanno avendo un impatto enorme sulla Germania”, ha affermato.

Tutto, dalle abitudini sociali alla normalità lavorativa fino alla ripresa economica avverrà con molta gradualità. Il piano anti-coronavirus della Germania per riaprire la nazione, quindi, è all’insegna della cautela.