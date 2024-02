Cooperazione regionale con vista globale: la Cina guida l’agenda multipolare della Sco

Sviluppare decisioni congiunte per rafforzare l’interazione in ambiti rilevanti come politica, sicurezza, commercio ed economia, nonché nei campi culturali e umanitari. Sono questi i temi toccati in occasione dell’ultimo Consiglio dei coordinatori nazionali degli Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), riunitosi dal 29 gennaio al 1 febbraio scorsi a Pechino, in Cina, sotto la presidenza del Kazakhstan.

Nello specifico, i partecipanti hanno esaminato le bozze delle strategie del gruppo da qui al 2035 oltre che, si legge sul sito ufficiale della Sco, i preparativi “per le riunioni dei Capi di Stato del Consiglio della Sco e del Consiglio dei Ministri degli Esteri della Sco”. Detto altrimenti si è trattato di un summit volto a gettare le fondamenta per prossimi e ancor più rilevanti meeting, ai quali prenderanno parte leader del calibro di Xi Jinping, Narendra Modi e Vladimir Putin, con l’obiettivo di ampliare l’agenda multipolare dei rispettivi governi.

Del resto la storia della Sco è chiara: stiamo parlando di un’organizzazione intergovernativa fondata da Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan a Shanghai nel 2001. Originariamente costituita come forum di rafforzamento della fiducia per smilitarizzare i confini, gli obiettivi del gruppo si sono via via ampliati fino ad includere una maggiore cooperazione militare e la condivisione dell’intelligence tra i membri. Che, intanto, sono cresciuti fino a comprenderne nove: accanto ai cinque fondatori, troviamo anche Uzbekistan, India, Pakistan e Iran (con l’Afghanistan nei panni di osservatore). Ma che cos’è realmente la Sco? E quali obiettivi si prefigge di raggiungere? [...]