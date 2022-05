Congedo mestruale, tre giorni di permesso in Spagna: pro e contro della proposta di legge

Il prossimo 17 maggio 2022 potrebbe diventare una data storica per tutte le donne spagnole ma non solo. In quella data infatti all’interno del Consiglio dei ministri al palazzo della Moncloa verrà discusso il nuovo disegno di legge sull’aborto e la salute riproduttiva.

La legge se approvata potrebbe aprire la strada ad una vera rivoluzione in tutto il mondo occidentale. All’interno della proposta infatti è presente anche un congedo retribuito di 3 giorni per tutte le donne che soffrono di mestruazioni dolorose.

Una novità visto che sino ad ora nessuno stato occidentale ha mai approvato una legge simile. Cosa invece già avvenuta in Vietnam, Corea del Sud, Taiwan, Cina e Giappone dove le donne hanno già diritto ad un congedo retribuito durante i giorni di ciclo mestruale.

Ovviamente il dibattito è aperto e davanti a questa proposta c’è anche chi storce il naso temendo che questo possa generare un motivo in più per discriminare le donne sul lavoro. Vediamo i pro e i contro di questa proposta di legge sul congedo mestruale.

Congedo mestruale in Spagna: cosa dice la proposta di legge

Secondo il quotidiano El Pais nella nuova legge sull’aborto è inserito anche un congedo di tre giorni per tutte le donne che soffrono di mestruazioni dolorose. La dismenorrea, una condizione che provoca un ciclo mestruale molto doloroso è sempre stata vista come un tabù nel mondo del lavoro, ma quando il problema non si riesce a risolvere da un punto di vista medico, diventa per numerose donne una condizione invalidante.

Essa si presenta con dolori, crampi localizzati nel basso ventre che spesso si allargano anche a schiena e cosce. Questi dolori sono nella maggior parte delle volte accompagnati da mal di testa, vertigini, nausea e diarrea.

Sotto il controllo medico il congedo potrà essere esteso sino a 5 giorni per quelle donne che soffrono di mestruazioni particolarmente invalidanti. Ma non è tutto. Nella legge sono inseriti poi un diritto all’aborto per tutte le donne a partire dai 16 anni di età e senza il consenso dei genitori.

leggi anche Diritto di aborto Stati Uniti: come funziona e quali conseguenze in caso di revoca

Il progetto prevede anche l’abbassamento dell’Iva per molti prodotti di igiene femminile nei negozi e una distribuzione gratuita nelle scuole e nei centri educativi di assorbenti e altri prodotti per le mestruazioni.

Si tratta di una svolta storica che potrebbe portare la Spagna a diventare il primo paese occidentale a prevedere una misura simile. Fino a pochi mesi fa la dismenorrea era sconosciuta in Spagna soprattutto nel mondo del lavoro. Poi la svolta con due consigli comunali di Girona e Castelló de la Plana che hanno incluso questo diritto nel contratto di lavoro. L’argomento è diventato rapidamente di dominio nazionale e la politica non ha potuto far altro che discutere la proposta di legge.

Congedo mestruale in Spagna: i dubbi sulla proposta di legge

Dinnanzi a chi ha accolto con favore questa proposta di legge che potrebbe diventare storica c’è anche chi nutre dei dubbi. Innanzitutto c’è chi teme che un congedo mestruale possa incentivare ancora di più la discriminazione delle donne nel mondo del lavoro. E poi sussistono ancora concetti poco chiari su chi debba applicare il congedo.

Non è chiaro se le donne che vogliono usufruire di questo congedo debbano ricevere la diagnosi di un disturbo mestruale acuto o se si farà riferimento alla responsabilità individuale di ciascuno.

E in Italia?

In Italia a dire il vero una proposta simile fu avanzata da alcune deputate Pd alla Camera nel 2016. Essa prevedeva l’istituzione di un congedo per le donne che soffrono di dismenorrea. Il congedo prevedeva un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera da applicare a tutte le donne assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato, determinato ovvero a progetto.

Peccato che dal 2016 la proposta è ancora ferma alla Camera e ormai sono anni che non se ne parla più. La svolta vicina in Spagna potrebbe trascinare come un effetto domino anche le altre nazioni occidentali e far ritornare in auge in Italia la vecchia proposta del congedo mestruale.