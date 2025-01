Conferenza stampa Meloni oggi, cosa ha detto la premier: il riassunto

Conferenza stampa Giorgia Meloni: si è tenuta oggi giovedì 9 gennaio presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati il consueto incontro organizzato ogni anno dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare.

Giorgia Meloni ha risposto oggi a 40 domande poste da altrettanti giornalisti, toccando svariati temi con l’argomento più gettonato che è stato quello relativo a Elon Musk.

Si è parlato invece molto poco di legge di Bilancio, Pnrr, lavoro ed economia, argomenti che sono stati poco gettonati dai giornalisti sorteggiati. La premier poi ha glissato sul tema del caro bollette.

L’unica vera notizia della conferenza stampa è stata l’ufficialità della nomina di Vittorio Rizzi a capo del Dis al posto della dimissionaria Elisabetta Belloni, con Giorgia Meloni che al tempo stesso ha annunciato l’impugnatura del governo alla legge campana sul terzo mandato chiudendo al tempo stesso le porte a un rimpasto di governo con Matteo Salvini all’Interno.

Qui di seguito è possibile rileggere la diretta della conferenza stampa, con un riassunto di tutte le più interessanti dichiarazioni fatte da Giorgia Meloni.

Conferenza stampa Giorgia Meloni: la diretta

13:51 Terminata la conferenza stampa Con una chiosa su Pier Silvio e Marina Berlusconi e una possibile loro scesa in campo, è terminata la conferenza stampa di Giorgia Meloni.

13:40 “Pensioni e fisco, va dato un segnale al ceto medio” “Pensioni e fisco non sono rimasti al palo. Taglio cuneo, accorpamento aliquote, sgravi e detassazione, poi noi abbiamo operato in una situazione dove abbiamo concentrato le poche risorse sui redditi più bassi. Sicuramente va dato un segnale al ceto medio che non è stato dato finora per ragioni di risorse ma io ho ben presente. Riforma iniziata e faremo passi graduali”.

13:38 C’è preoccupazione per possibile spostamento della Russia in Libia Meloni sulla situazione in Libia: “Russia aveva forte presenza in Siria con la sua flotta nel mediterraneo. Ora con caduta di Assad ragionevole pensare che possa spostare flotta in Cirenaica, stabilizzazione Libia uno degli scenari più complessi che ho dovuto affrontare.Tema presenza Russia in Africa lo pongo da anni ai partner, qualcosa si muove”.

13:31 “Mai parlato di complotto” Meloni tornando sul tema della sorella: “Non ho mai parlato di complotto. Su mia sorella o strategia o cialtronaggine, a livello politico quindi sì c’è un modo di gettare fango ma non ho parlato mai di complotto”.

13:25 “Per avere un’industria forte bisogna avere strategia” Meloni su produzione industriale in calo da due anni: “Per avere un’industria forte bisogna avere strategia. Il governo può e deve creare un contesto favorevole per le industrie e l’Ires premiale ultimo di questi segnali, quest’anno siamo per la prima volta quarto esportatore al mondo anche perché c’è un governo stabile, giustizia e burocrazia temi che andranno affrontati”.

13:16 “Su lavoro fatto molto, ma non è mai abbastanza” Meloni sul lavoro: “Governo fatto molto sul lavoro ma su questo tema non si fa mai abbastanza. Incoraggianti i dati sulla disoccupazione che è ai minimi, anche perché parliamo soprattutto di lavoro stabile. Tema lavoro giovanile è priorità che parte però dalla formazione e abbiamo riformato gli istituti tecnici. Dobbiamo concentrare sforzi su salari e sulle assunzioni”.

13:04 “Condivido norma anti-Renzi” Meloni sulla cosiddetta norma anit-Renzi: “Iniziativa parlamentare che condivido. La notizia è che serva una legge per dire quello che il buonsenso avrebbe richiesto naturalmente. Senatore Renzi quello che fa coinvolge l’Italia, in passato nessun altro che fa un lavoro del genere continua a fare il parlamentare, è un caso unico”.

12:52 “Non penso che i giudici abbiano messo nel mirino mia sorella” Così la premier sulle voci passate di una possibile indagine per traffico di influenze riguardante Arianna Meloni: “Non penso giudici abbiano messo nel mirino mia sorella, ma troppe cose false diventano una strategia e allora mi interrogo sulle strategie. Separazione delle carriere per me rafforzerebbe magistratura”.

12:45 “Nel 2027 non ho deciso se ricandidarmi” Meloni ha spiegato di non essere attaccata alle poltrone e deciderà se ricandidarsi nel 2027 se dovesse sentirsi ancora utile.

12:43 Per Meloni sulla cittadinanza la legge va bene così com’è Su ius scholae: “Tema non è nel programma elettorale, legge italiana su cittadinanza va bene. La cittadinanza di un minore è di solito collegata a quella della famiglia perché se il figlio minore han cittadinanza e i genitori decidono di tornare in patria il minore diventa straniero nel Paese di origine, tema invece è quello sulle tempistiche e vale anche per gli adulti”

12:40 “Dazi per noi sarebbero un problema” Meloni sulle possibili misure protezionistiche di Trump: “I dazi per noi sarebbero un problema, ma non è una novità che amministrazioni americane pongano il tema del disavanzo commerciale. Per me dazi non sono soluzione giusta, ma ne parleremo con partner europei e americani”.

12:36 Terzo mandato, governo impugnerà la legge della Campania Meloni ha ammesso che sul tema del terzo mandato non c’è una visione comune nella maggioranza, ma il governo nel Cdm di oggi impugnerà la legge voluta da De Luca in Campania.

12:28 “Il 20 gennaio vorrei essere a Washington” Meloni ha dichiarato che avrebbe piacere di essere il 20 gennaio a Washington quando Donald trump giurerà come presidente.

12:24 “Musk non è ingerenza, Soros sì” Meloni su Musk: “Non ho notizie di un ruolo di Musk nella liberazione di Sala. Elon Musk esprime le sue opinioni, non è la prima persona nota e facoltosa che esprime le sue opinione, spesso contro di me e non mi sono scandalizzata. Problema è che quando facoltosi finanziano movimenti e partiti, lui lo ha fatto nel suo Paese, è ingerenza quello che fa Soros. Il problema allora è che Elon Musk influente e ricco oppure che non è di sinistra? Ingerenza su democrazia è stato censurare Trump. Io non prendo soldi da Musk, no a lezioni da chi li ha presi da Soros”.

12:17 Meloni allontana un rimpasto di governo Ipotesi rimpasto di governo: “Non sono favorevole ai rimpasti. Salvini sarebbe un ottimo ministro degli Interni, ma anche Piantedosi lo è quindi un cambio non è all’ordine del giorno. Santanchè vediamo, non giudico le cose prima che accadano”.

12:10 “Non prevedo un disimpegno in Ucraina, Trump non l’abbandonerà” Meloni sulla guerra tra Russia e Ucraina: “Disposta a sostenere opzioni che è disposta a sostenere l’Ucraina. Garanzie sicurezza fondamentali per Kiev per avere effettivamente la certezza di una pace, che quello che è accaduto nel 2022 possa succedere di nuovo. Non sono però io a stabilire chi sia una pace giusta. Trump parlato in più occasioni di pace con la forza, non c’è un disimpegno, io sostengo da sempre che l’unico modo di costringere la Russia a sedersi a un tavolo di trattative è costruire una situazione di difficoltà. Guerra doveva durare tre giorni e siamo quasi a tre anni, Russia con perdite immani controlla il 18% del territorio ucraino per smentire fatto che stia vincendo la guerra. Russia si è impantanata grazie coraggio ucraino e sostegno occidentale e questo Trump lo sa bene”.

12:03 Meloni: “No all’indulto” La premier si è detta contraria a un indulto: “Ascolto sempre con attenzione le parole di Papa Francesco, invito a indulto rivolto a governi di tutto il mondo, l’Italia farà sua parte per garantire le condizioni migliori a chi deve scontare una pena. Dobbiamo adeguare capienza carceri alle necessità, per questo abbiamo nominato un commissario straordinario all’edilizia carceraria per realizzare 7.000 nuovi posti in tre anni”.

11:56 Per Meloni gli Usa non proveranno ad annettere con la forza territori Meloni su dichiarazioni “Mi sento di escludere che Usa nei prossimi anni proveranno ad annettere con la forza territori che interessano a loro. Abbiamo già visto Trump presidente, quando fa una cosa lo fa ragionevolmente. Dichiarazioni Trump messaggi a grandi player globali, no dichiarazioni ostili ad altri Paesi. Panama e Groenlandia assistito ad attivismo cinese, dichiarazioni di Trump rientrano nel dialogo a distanza tra grandi potenze”.

11:53 Meloni su immigrazione e centri in Albania: “Sui Paesi sicuri Cassazione ha dato ragione al governo” Immigrazione e centri in Albania: “Sentenze Cassazione mi pare diano ragione al governo, spetta al governo decidere quali siano i Paesi sicuri e i giudici possono entrare solo nel merito dei singoli casi. Centri in Albania pronti a partire, ora fortunatamente sbarchi diminuiti”

11:47 “Voglio portare a case le riforme, spero referendum in questa legislatura” Su riforme di Autonomia, Giustizia e Premierato: “Mio intento è andare avanti nelle riforme con decisione e velocità, ma sono riforme costituzionali che hanno tempistiche parlamentari. Mio scopo è di lasciare un’Italia migliore di quella che ho trovato. Se riusciamo vorrei fare in questa legislatura i referendum. Legge elettorale è materia di competenza soprattutto parlamentare”.

11:42 Vittorio Rizzi sarà il sostituto di Elisabetta Belloni Caso dimissioni di Elisabetta Belloni: “Ha deciso di anticipare di qualche mese la scadenza naturale dell’incarico per evitare di finire nel tritacarne che solitamente accompagna nomine così importanti. Ho grande stima per lei e la ringrazio per il lavoro straordinario fatto. Le vicende di questi giorni non c’entrano niente, dimissioni presentate prima di Natale. Successore sarà il prefetto Vittorio Rizzi”.

11:37 Caso Starlink: “Non ho le idee chiare su questa vicenda” Meloni su Starlink: “Colpita da come notizie false continuino a essere discusse nonostante le smentite. Io valuto gli investimenti stranieri con unica lente degli interessi nazionali, non delle amicizie o delle idee politiche. Non ho mai parlato con Musk di questo. Space X ha illustrato al governo una tecnologia di cui dispone, sono interlocuzioni che abbiamo con decine di aziende, ora siamo nella fase istruttoria e non capisco le accuse rivolte. Non ho le idee chiare su questa vicenda, non ci sono alternative pubbliche al momento anche a livello europeo. La questione è delicata, il tema è oggettivo e seguendo criteri di sicurezza nazionale va trattato”.

11:30 Liberazione Cecilia Sala: “Emozione più grande” Giorgia Meloni su Cecilia Sala: “Ieri bella giornata, da quando sono presidente è l’emozione più grande quella di chiamare una madre dicendo che la figlia stava tornando a casa. Sono stati messi insieme una serie di tasselli che hanno composto questo puzzle, le interlocuzioni con l’Iran sono soprattutto di natura diplomatica e di intelligence, caso Abedini al vaglio del ministero della Giustizia di cui si deve discutere anche con gli amici americani”.

11:19 Meloni: “Governo non vuole limitare libertà di stampa” Giorgia Meloni ha rispedito al mittente sia le accuse mosse dal presidente dell’Ordine sulla libertà di stampa sia a quelle di rispondere poco alle domande dei giornalisti.

11:16 Conferenza iniziata Ha preso il via la conferenza stampa, con il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, che sta tirando le orecchie al governo per le norme sulla libertà di stampa contenute nella riforma della giustizia.

10:53 Di cosa parlerà Meloni Solitamente questo incontro avviene dopo l’approvazione della legge di Bilancio, ma di certo non mancano i temi delicati da trattare a iniziare dalla liberazione della giornalista Cecilia Sala. Naturalmente poi si parlerà del caso Starlink e più in generale dei rapporti di Giorgia Meloni con Elon Musk e Donald Trump, il presidente eletto degli Stati Uniti che giurerà il prossimo 20 gennaio. Non mancheranno anche temi relativi alle questioni più strettamente di casa nostra, dall’economia alla giustizia - vedi presenza del ministro Nordio - fino al lavoro e all’immigrazione con i centri in Albania ancora fermi.

10:45 Poche conferenze da parte di Meloni Giorgia Meloni da quando è diventata presidente del Consiglio non ha tenuto molte conferenze stampa: secondo i calcoli di Pagella Politica sono state molte meno rispetto ai suoi predecessori Mario Draghi, Giueseppe Conte, Matteo Renzi, Enrico Letta e Paolo Gentiloni.

10:40 Quando inizia la conferenza stampa Da calendario la conferenza stampa di Giorgia Meloni prenderà il via alle ore 11 di oggi giovedì 9 gennaio, a patto che non ci siano dei ritardi.