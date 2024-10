Concorso per lavorare al Sud, è uscito il maxi bando. Posti e requisiti

È stato pubblicato questa mattina sul portale Inpa della Pubblica Amministrazione il bando di concorso Ripam per assumere 2.200 funzionari nelle amministrazioni territoriali di diverse regioni del Sud Italia e presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud. L’iniziativa è sostenuta dalla Commissione europea ed è finanziata con risorse europee e nazionali attraverso il Programma nazionale capacità per la coesione 2021-2027. Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato e il Governo punta ad assumere sopratutto giovani neolaureati per snellire e modernizzare la Pa.

Entro la fine del 2024 l’espletamento della prova scritta e la pubblicazione della graduatoria finale di merito. A quel punto i candidati che risulteranno vincitori parteciperanno ad un corso di formazione sulle politiche di coesione dalla durata non inferiore ai 3 mesi e con una borsa di studio da 1.000 euro lordi al mese. Successivamente si procederà con la collocazione e la firma del contratto a tempo indeterminato.

Concorso 2.200 funzionari al Sud: posti e requisiti

I posti totali sono 2.200 ripartiti in questo modo:

2.129 unità sono destinati alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette Regioni, secondo la ripartizione riportata nel bando, ovvero: 75 posti con il profilo di Specialista ecologico ambientale; 615 posti con il profilo di Specialista economico statistico; 111 posti con il profilo di Specialista giuridico amministrativo; 14 posti con il profilo di Specialista in attività culturali e sviluppo del territorio; 174 posti con il profilo di Specialista informatico digitale; 1140 posti con il profilo di Specialista tecnico.

sono destinati alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette Regioni, secondo la ripartizione riportata nel bando, ovvero: le restanti 71 unità saranno destinate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare 37 saranno assunti con il profilo di specialista giuridico legale finanziario, 10 come specialista di comunicazione e di sistemi di gestione e informatici, 5 come specialista di settore scientifico tecnologico con competenze statistiche e 19 come specialista di settore scientifico tecnologico con competenze tecniche.

Per partecipare al concorso c’è bisogno di rispettare i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

maggiore età;

godimenti diritti civili e politici;

idoneità fisica;

assenza condanne penali;

laurea triennale o magistrale in una delle classi di concorso indicate nel bando in relazione al singolo profilo professionale.

Come fare domanda e fasi del concorso

Per fare domanda c’è tempo fino alle 23:59 del 7 novembre 2024. La modalità di candidatura è esclusivamente telematica dal portare Inpa della Pubblica Amministrazione dove si accede tramite Spid o Cie.

Il concorso prevede soltanto una singola prova scritta che consisterà in un test da 40 domande a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. Il punteggio massimo sarà di 30 e la prova sarà considerata valida per chi otterrà il punteggio minimo di 21/30.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

risposta più efficace: +0,75 punti;

risposta neutra: +0,375 punti;

risposta meno efficace: 0 punti.

Al termine della prova scritta, la commissione esaminatrice stilerà la graduatoria finale di merito tenendo conto dei titoli di preferenza e precedenza. La graduatoria sarà pubblicata sul portale della Pa.

