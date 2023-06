Concorso Inps, nel 2023 è in arrivo un nuovo bando?

Interessanti opportunità di lavoro in arrivo all’Inps. Il decreto PA pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 giugno ha dato il via libera a nuove assunzioni presso l’Ente di previdenza sociale nel 2023. Questi nuovi innesti si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal piano triennale.

Inps prevede nel triennio 2022-2024 l’assunzione di 13mila persone, 7mila quest’anno. L’obiettivo è snellire il comparto e garantire il ricambio generazionale. Per questo si punta ad assumere sempre più giovani. Ci saranno posti da coprire tramite concorsi pubblici e posti da coprire tramite lo scorrimento di graduatorie passate. Nello specifico l’ultimo decreto PA ha sbloccato l’assunzione già quest’anno di 3.434 unità di cui 1.136 tramite nuovi concorsi. Inutile dire che i posti sono a tempo indeterminato.

I profili ricercati

In base al piano Inps, nel 2023 saranno reclutate le seguenti figure:

751 unità di area C, posizione economica C1: da assumere mediante scorrimento della graduatoria;

751 unità da inquadrare in posizione economica C1, a seguito di progressione verticale;

645 unità da inquadrare in area B, posizione economica B1: da assumere tramite concorso o scorrimento graduatorie;

385 posti per personale di Area C: da assumere tramite concorso;

64 unità da inquadrare in posizione economica B1, a seguito di progressione verticale;

47 medici della prima fascia funzionale: da assumere tramite scorrimento della graduatoria;

20 dirigenti amministrativi della seconda fascia funzionale: 10 da assumere tramite corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione-SNA, 10 tramite scorrimento graduatoria;

12 medici della seconda fascia funzionale: da assumere attraverso scorrimento della graduatoria;

10 professionisti legali di primo livello: da assumere tramite scorrimento della graduatoria;

3 dirigenti di I fascia: da assumere tramite concorso;

5 professionisti tecnico-edilizi di I livello: da assumere tramite scorrimento della graduatoria;

3 professionisti statistico-attuariali di primo livello: da assumere tramite scorrimento della graduatoria;

Requisiti e come fare domanda

Ancora presto per conoscere le info precise su requisiti e come fare domanda. Si è in attesa della pubblicazione dei bandi che usciranno sulla piattaforma InPa, il nuovo portale per il reclutamento della Pubblica Amministrazione. Sempre tramite il portale sarà possibile inviare la candidatura. Necessario ovviamente il possesso di una credenziale Spid e forse di un indirizzo Pec.

Nel bando saranno inseriti anche i requisiti per accedere ai concorsi. Trattandosi di diversi profili, probabile che ci siano occasioni sia per diplomati che laureati. Nel bando si avranno maggiori info anche sulle fasi del concorso. Probabile ci sia una prova scritta e una orale. Nel caso di un numero elevato di domande non è da escludere l’inserimento di una prova preselettiva.

Concorso per 16 collaboratori di amministrazione CREA

In attesa dell’uscita dei bandi di concorso Inps è stato pubblicato un nuovo concorso presso il consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria che punta ad assumere 16 collaboratori amministrativi da ubicare in varie sedi. Il contratto è a tempo indeterminato e per candidarsi è necessario possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Le risorse svolgeranno attività istruttoria, di revisione e di redazione di atti, provvedimenti e documenti amministrativi, anche di natura contabile finanziaria. La scadenza per candidarsi è il 21 luglio e la modalità è come sempre solo telematica tramite la piattaforma CREA DEMETRA accessibile solo tramite Spid. Il concorso verterà su una prova scritta e una orale.