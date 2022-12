Concorso Enac 2023, bando in Gazzetta: posti, requisiti e come candidarsi

Il 27 dicembre 2022 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale 5 nuovi bandi di concorso per lavorare nell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac). I 5 concorsi prevedono complessivamente l’assunzione a tempo indeterminato di 114 professionisti da funzionari, ingegneri, ispettori di volo, avvocati e medici chirurghi.

La candidatura deve essere presentata entro il 26 gennaio 2023. Ecco tutto quello che c’è da sapere su numero dei posti, requisiti e come partecipare.

Concorso Enac: i requisiti generali per partecipare

I concorsi Enac prevedono l’assunzione complessiva di 114 figure professionali. Come ogni altro concorso per presentare domanda bisogna possedere dei requisiti generali, oltre che specifici della singola figura ricercata. I requisiti generali sono:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

non avere riportato condanne penali, non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né avere a proprio carico precedenti penali;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati per aver conseguito l’impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, né essere stati interdetti dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;

avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i concorrenti di sesso maschile nati prima dell’anno 1986;

godere dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego.

Concorso pubblico Enac per medico chirurgo: posti e requisiti

Enac è alla ricerca di 3 medici specializzati in chirurgia. L’assunzione è prevista a tempo interinato con inquadramento di livello economico PI1 presso la direzione generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile di Roma.

I requisiti specifici da possedere al momento della domanda di partecipazione al concorso sono:

diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;

diploma di Specializzazione in ambito sanitario;

iscrizione all’albo professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Bando per medico chirurgico Bando di concorso per n.3 posti di medico chirurgo in Enac

Concorso pubblico Enac per avvocato professionista: posti e requisiti

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile è alla ricerca di 5 avvocati professionisti. L’assunzione è prevista a tempo interinato con inquadramento di livello economico PI1 presso la direzione generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile di Roma.

I requisiti specifici da possedere al momento della domanda di partecipazione al concorso sono:

laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza (LMG/01 o 22/S) oppure diploma di laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza o equiparate;

iscrizione all’albo professionale degli Avvocati presso i relativi Consigli dell’Ordine.

Bando per avvocati Bando di concorso per n.5 posti di avvocati in Enac

Concorso pubblico Enac per ispettore di volo: posti e requisiti

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile è alla ricerca di 12 ispettori di volo da inserire a tempo indeterminato con posizione economica C3 dell’Area operativa. Nello specifico sono ricercati:

4 ispettori del settore trasporto aereo commerciale con velivoli a lungo raggio;

4 ispettori del settore trasporto aereo commerciale con elicotteri;

4 ispettori del settore aviazione generale e scuole di volo con elicotteri.

I requisiti specifici da possedere al momento della domanda di partecipazione al concorso sono:

diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

altri requisiti specifici del settore di riferimento (all’interno del bando).

Bando per ispettori di volo Bando di concorso per n.12 ispettori di volo in Enac

Concorso pubblico Enac funzionario area tecnico-economica, amministrativa ed operativa: posti e requisiti

Enac cerca inoltre 34 funzionari di diversi settori. L’assunzione è prevista anche in questo caso a tempo interinato con inquadramento di livello economico C1.

I requisiti specifici da possedere al momento della domanda di partecipazione al concorso è il diploma di laurea specialistica o magistrale o a ciclo unico in:

Giurisprudenza (LM-01)

Scienze dell’economia (LM-56)

Scienze statistiche (LM-82) o equiparate

Bando per funzionari Bando di concorso per n.34 posti come funzionari in Enac

Concorso pubblico Enac per ingegnere professionista: posti e requisiti

Il numero più cospicuo di figure professionali ricercate da Enac è quella per il ruolo di ingegneri professionisti. Sono aperte 60 posizioni, inquadrate a tempo indeterminato in posizione economica 1, suddivise per:

20 Ingegneri aerospaziali, di cui 10 ad assunzione immediata e 10 ad assunzione posticipata;

30 Ingegneri civili, di cui 20 ad assunzione immediata e 10 ad assunzione posticipata;

10 Ingegneri elettronici, di cui 5 ad assunzione immediata e 5 ad assunzione posticipata.

I requisiti specifici da possedere al momento della domanda di partecipazione al concorso sono:

diploma di laurea in ingegneria aeronautica, aerospaziale, ingegneria civile, ingegneria elettronica e rispettive lauree specialistiche o magistrali del nuovo ordinamento;

idoneità fisica all’impiego (per ingegneri aerospaziali ed elettronici è prevista idoneità di volo comprovata da certificato di idoneità medica di 2° classe rilasciato da un Centro Aeromedico dell’Aeronautica Militare o da un Esaminatore Aeromedico di uno dei SASN del Ministero della Salute o da un Esaminatore Aeromedico certificato dall’Autorità dell’Aviazione Civile di uno dei Paesi appartenenti all’EASA);

iscrizione all’albo professionale degli ingegneri.

Bando per ingegneri Bando di concorso per n.60 posti di ingegneri professionisti in Enac

Come candidarsi?



Per candidarsi a uno dei concorsi indetti da Enac è necessario presentare la domanda entro il termine ultimo del 26 gennaio 2023. La procedura del tutto telematica e avviene attraverso le credenziali Spid. Raggiunto il sito https://enac.selezionieconcorsi.it/ ed effettuato l’accesso si dovrà compilare il modulo elettronico. La domanda di partecipazione è completa solo se si allega a questa la ricevuta del pagamento di 10 euro come contributo di partecipazione al concorso.

Attenzione: è obbligatorio possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) personale.