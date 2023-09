Concorso Agenzia delle Entrate, ecco le materie che potrebbero incidere di più sulla prova scritta

Chi partecipa ai concorsi Agenzia delle Entrate 2023 si sta confrontando in questi giorni con molti dubbi, tra questi la struttura dell’unica prova del concorso, infatti è la prima volta che vi è la possibilità di lavorare all’Agenzia delle Entrate superando un solo quiz, senza nessuna prova orale e senza valutazione dei titoli. I dubbi derivano dal fatto che nel bando non vi sono indicazioni sul numero delle domande e sul possibile numero di opzioni inserito.

Non vi sono informazioni sulla modalità di valutazione della prova. I candidati inoltre non hanno ancora conoscenza delle sedi, per ora si sa soltanto che sarà utilizzato il criterio della residenza per assegnare la sede e che il 16 ottobre 2023 ci sarà un nuovo comunicato, forse meno scarno.

Le novità sul concorso Agenzia delle Entrate 2023 arrivano direttamente dal canale telegram denominato “ Agenzia Entrate Concorsi ”. Nella descrizione del canale si legge “Canale informativo collegato al sito ufficiale AdE dedicato al concorso funzionari 2023-2024. Info vere in tempo reale”.

Nelle ultime comunicazioni messe a disposizione è possibile verificare come sarà probabilmente composto il questionario e le sedi scelte per sostenere l’unica prova per i residenti nelle varie regioni. Ecco tutte le novità.

Come accedere al canale Telegram?

Accedere al canale Telegram non è difficile, infatti basta scaricare l’applicazione, per chi lo ha già fatto questo passaggio non esiste. Il secondo passo molto semplice è scansionare con il proprio smartphone il QrCode presente sotto l’avviso allegato. Una volta fatto ciò si verrà indirizzati direttamente al canale in oggetto.

Per chi non volesse scaricare l’App, ecco le informazioni più importanti presenti nel canale.

Le prime informazioni riguardano le sedi presso le quali saranno sostenute con elevata probabilità le prove. Ricordiamo che per individuare la propria sede è necessario avere come punto di riferimento la residenza.

Nel canale Telegram si legge: La prova scritta si svolgerà dal 13 al 17 novembre in più sedi decentrate tenendo conto del criterio della residenza. Questa è una notizia ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Il canale Telegram prosegue sottolineando che le sedi di seguito indicate sono quelle che utilizza Formez per le prove concorsuali e che tali sedi potrebbero subire variazioni. Si tratta quindi di una notizia “ufficiosa” .

In particolare le sedi indicate sono:

Sardegna : Promocamera di Sassari;

: Promocamera di Sassari; Sicilia : in questo caso sono indicate 3 possibili sedi, cioè Palaghiaccio a Catania, Centro Conca d’Oro a Palermo, Centro Fiera del sud a Siracusa;

: in questo caso sono indicate 3 possibili sedi, cioè Palaghiaccio a Catania, Centro Conca d’Oro a Palermo, Centro Fiera del sud a Siracusa; Calabria : Rende Parco Acquatico Santa Chiara o Rende Padiglione Luc Mar;

: Rende Parco Acquatico Santa Chiara o Rende Padiglione Luc Mar; Campania e Basilicata : Napoli Mostra d’Oltremare;

e : Napoli Mostra d’Oltremare; Puglia e Molise : Fiera di Foggia;

e : Fiera di Foggia; Lazio , Toscana e Umbria : Nuova Fiera di Roma;

, e : Nuova Fiera di Roma; Abruzzo e Marche : Fiera di Pescara;

e : Fiera di Pescara; Lombardia , Veneto , Emilia Romagna , Friuli Venezia Giulia , provincia di Trento : Milano, Parco Esposizione Novegro;

, , , , provincia di : Milano, Parco Esposizione Novegro; Piemonte, Liguria, Val d’Aosta: Lingotto Fiere a Torino.

Come sarà formato il questionario del concorso Agenzia delle Entrate per funzionati tributari?

L’altra curiosità che attanaglia i candidati riguarda la composizione del questionario. Anche qui niente di ufficiale, ma il canale Telegram, che ricordiamo essere ufficioso anche se si definisce “collegato al sito ufficiale AdE”, indica le percentuali di domande sulle varie materie che nei passati concorsi per l’assunzione di funzionari tributari sono state proposte ai candidati.

tributario e teoria dell’imposta 37,5%;

diritto civile e commerciale 25%;

contabilità aziendale 12,5%;

diritto amministrativo 11,25%;

diritto penale 6,25%;

inglese 3,75%;

informatica 3,75%.

Questa composizione può essere considerata verosimile perché è lecito aspettarsi una preponderanza di domande su diritto tributario. Ricordiamo che la prova si intende superata con un punteggio di 21/30, ma non sappiamo quante domande saranno proposte.