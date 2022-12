Concorsi pubblici, bandi per 12.000 assunzioni nel prossimo semestre: ecco dove

Il 2023 si preannuncia un anno caldo sul fronte concorsi e assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Tra concorsi già partiti questo mese e altri che saranno banditi nel corso dei prossimi saranno almeno 12mila i nuovi posti di lavoro imminenti. Ma non finirà qui perché le assunzioni nel 2023 per tutto il comparto pubblico sarà di 156.400 unità, dunque poco meno delle 157mila previste nel 2022. Insomma tantissime opportunità in arrivo sia per laureati che per diplomati. Vediamo le ultime informazioni in arrivo dai dati ministeriali.

Ministeri

Saranno diversi i bandi per essere assunti nei vari ministeri. Da segnalare i 2.293 posti di assistenti di area II per il ministero dell’Economia, Interno, Presidenza del Consiglio, Cultura, Avvocatura dello Stato. Alcuni sono già partiti a fine 2022, altri partiranno nel corso dei prossimi mesi. Ci sono 296 posti per funzionari di area III al ministero dell’Economia, 225 per funzionari allo Sviluppo economico, 264 per assistenti, 69 per funzionari e 18 per dirigenti alla Difesa e 518 per funzionari alla Cultura.

Attesa anche la pubblicazione di nuovi bandi per l’assunzione di 1.043 funzionari di area III al ministero dell’Interno, 791 omologhi al ministero della Giustizia, 55 funzionari alla Presidenza del Consiglio, 338 assistenti di area II al ministero delle Imprese e del Made in Italy, 298 funzionari al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, 208 funzionari e 10 dirigenti al ministero degli Esteri.

Nel 2023 dovrebbe esserci anche l’assunzione di 1.956 nella Pa, 180 nuovi vice prefetti e 85 funzionari al ministero dell’Università. Poi dovrebbe arrivare alla conclusione anche il maxi concorso da 1.249 nuovi funzionari all’Ispettorato del lavoro e 20 funzionari all’Autorità nazionale anticorruzione. A conclusione anche i concorsi per l’assunzione di 14 funzionari dell’Agenzia nazionale per i giovani, 60 istruttori per l’Agenzia per la cybersicurezza e 94 funzionari della Corte dei Conti e dell’Avvocatura dello Stato.

C’è attesa poi per il bando volto all’assunzione di 40 funzionari di Area III alla Corte Costituzionale. E poi l’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile che ha indetto 5 concorsi nel 2023 finalizzati alla copertura a tempo indeterminato e pieno di complessivi 114 posti di lavoro. I profili da selezionare sono diversi: funzionari, ingegneri professionisti, ispettori di volo e avvocati professionisti.

Regioni

Capitolo a parte per le regioni con diversi concorsi in partenza. Una delle più attive la regione Campania che dopo le 3mila assunzioni del 2022 si prepara ad un nuovo maxi concorso da 5mila giovani assunzioni per sopperire alla carenza di organico nei vari enti pubblici. Sempre in Campania nel 2023 sono previste 250 assunzioni in Air Campania presso l’autostazione di Avellino.

Tanti anche i concorsi indetti in altre regioni già banditi nel 2022 e che si svolgeranno nel 2023. Parliamo di quelli per l’assunzione di 282 ispettori e 80 collaboratori nella Regione Puglia, di 46 forestali nella Regione Siciliana, di 91 funzionari e 30 istruttori in Basilicata, di 310 funzionari in Calabria, 73 in Piemonte, 584 nel Lazio e di 315 istruttori per l’arsenale militare marittimo di Taranto.