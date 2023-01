Concorsi pubblici 2023, tutte le assunzioni in arrivo: 156.400 posti, anche all’Inps e all’Agenzia delle Entrate

Nel 2023 ci saranno tanti concorsi pubblici da coprire 156.400 posti vacanti. Ad annunciare la nuova stagione di concorsi è stato il ministro della Funzione pubblica Paolo Zangrillo. Insomma ci sono molte opportunità di lavoro per chi cerca il posto attraverso i concorsi pubblici nella Pubblica amministrazione.

I concorsi pubblici annunciati non entrano in concorrenza con quelli già stabiliti nella legge di Bilancio e quindi il numero di assunzioni in arrivo supera di gran lunga i 156.000 posti annunciati dal ministro. Il piano dell’aumento di organico voluto da Renato Brunetta di oltre un milione di assunzioni entro il 2026 prosegue, oltre i concorsi stabiliti nella legge di Bilancio per le Forze dell’Ordine, anche con assunzioni nei ministeri della Cultura, dell’Agricoltura e tanti altri.

Si aggiungono anche i concorsi pubblici per l’Inps e l’Agenzia delle Entrate, all’interno delle Regioni e delle Forze dell’Ordine. Ecco tutti i concorsi pubblici del 2023.

Concorsi pubblici 2023: quante saranno le assunzioni e dove

Si allunga la lista dei concorsi pubblici previsti per il 2023 ancora da bandire, in corso o in scadenza. In totale le assunzioni in arrivo dovrebbero essere oltre 156.400. Ma quali sono gli enti che assumono?

Sono previsti concorsi pubblici nel 2023 in:

Agenzia delle Entrate - 3.900 posti

Inps - 2.000 posti

gestione Pnrr - 1.000 esperti, 2.800 tecnici e circa 12 mila in altre posizioni

concorsi nelle Regioni - dai 90 ai 500 posti

ministero della Cultura - 500 posti

ministero della Giustizia - 1.092 posti

ministero Economia, Interno e Cultura - 2.293

funzionari presidenza del Consiglio - 55

ministero delle Imprese e del Made in Italy - 338

funzionari ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 298

ministero degli Esteri 208

Diversi altri sono in via di conclusione come i posti riservati ai funzionari dell’ex ministero dello Sviluppo economico, i 264 assistenti, 68 funzionari e 18 dirigenti per il ministero della Difesa e 20 funzionari dell’Autorità nazionale anticorruzione. Si aggiungono anche i concorsi pubblici per le Forze dell’Ordine e i Vigili del fuoco che in totale metteranno a disposizione 11.228 posti.

Concorsi pubblici 2023: Agenzia delle Entrate

Nello specifico sono previsti 3.900 nuovi posti all’interno dell’Agenzia delle Entrate. I concorsi prevedono l’assunzione di assistenti informatici (60) e funzionari in diversi ambiti, dai tributari ai funzionari di controllo di gestione per un totale di 1.644 assunzioni.

Concorsi pubblici 2023: concorsi delle Regioni

Ci sono anche diversi concorsi per il reclutamento del personale nelle Regioni ancora in corso dal 2022 o che si svolgeranno nel 2023. Puglia, Sicilia, Basilicata, Campania, Piemonte e Lazio sono alla ricerca di ispettori, funzionari e forestali.

Nello specifico:

282 ispettori e 80 collaboratori per la Regione Puglia,

46 forestali per la Regione Sicilia,

91 funzionari e 30 istruttori per la Regione Basilicata,

310 funzionari per la Regione Calabria,

73 per la Regione Piemonte,

584 per la Regione Lazio.

Concorsi pubblici 2023: assunzioni ai ministeri

Non mancano infine le assunzioni attraverso concorsi pubblici nei ministeri. Dalla Cultura alla Giustizia sono previsti centinaia di posti. Per esempio il ministero della Cultura aprirà le assunzione di 500 funzionari nel 2023, mentre il ministero della Giustizia è alla ricerca di 1.092 figure da assumere all’interno del personale amministrativo non dirigenziale dell’ufficio per l’esecuzione penale esterna.

Anche il ministero dell’Economia, dell’Interno e della Cultura sono alla ricerca di tirocinanti e assistenti. Nel 2023 invece si attendono bandi di concorso per funzionari alla presidenza del Consiglio, assistenti al ministero delle Imprese e del Made in Italy, funzionari al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e dirigenti al ministero degli Esteri.