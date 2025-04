Con i suoi 57 km, questo è il tunnel più lungo del mondo

Come investire in borsa?

La Svizzera è nota a tutti per la sua precisione e puntualità, ma è celebre anche per le sue montagne. Proprio nel cuore delle Alpi svizzere si nasconde infatti una delle opere di ingegneria più ambiziose mai realizzate in Europa: la galleria di pianura del San Gottardo, attualmente il tunnel ferroviario più lungo e profondo del mondo. Con i suoi 57 km di lunghezza e un punto massimo a 2.300 metri sotto terra, collega la cittadina di Erstfeld (Canton Uri) a Bodio (Canton Ticino).

Numeri da capogiro A differenza di molti mega-progetti europei, segnati da ritardi e lievitazioni di costi, in questo progetto la Svizzera ha saputo mantenere sotto controllo l’intero processo. I lavori, cominciati nel 1999, sono durati 17 anni, con la consegna finale addirittura in anticipo rispetto al programma iniziale del 2017. Il costo? Partito da una stima di 6 miliardi di franchi svizzeri, ha toccato i 12 miliardi, ma dal 2008 in poi nessun sforamento. Comunque, è un raro esempio di rigore nella grande ingegneria pubblica. leggi anche Svizzera, lo sceriffo della finanza contro l’elite delle banche. Questo colosso medita la fuga Il San Gottardo non è un semplice tunnel: si potrebbe definire un “regno sotterraneo”. Due gallerie ferroviarie parallele, collegate da passaggi di sicurezza ogni 325 metri, danno vita a un complesso da 152 km di gallerie totali, 290 km di binari, 380.000 traversine e 28 milioni di metri cubi di roccia scavata. Più di 2.400 operai si sono alternati in tre turni per anni, con le quattro frese giganti – battezzate Sissi, Heidi, Gabi I e Gabi II – che hanno fatto il resto del lavoro: lunghe 450 metri, pesanti 2.700 tonnellate.

Velocità, logistica, ambiente: la storia e gli obiettivi del progetto L’idea di una “galleria di pianura” – cioè una galleria a bassa quota, in pianura relativa, e con pendenza minima per facilitare la velocità e ridurre i consumi – risale al 1947, quando l’ingegnere Carl Eduard Gruner ne propose la realizzazione. Solo decenni dopo, però, il progetto prese vita grazie a due referendum popolari (1992 e 1998) che lo legittimarono politicamente. Oggi, i treni passeggeri attraversano la galleria a 200 km/h, con due corse ogni ora in entrambe le direzioni. Una nota interessante: la tratta Zurigo-Milano è stata accorciata di 30 minuti. leggi anche Questo sarà il tunnel sottomarino più grande del mondo, ecco quanto costerà e dove si trova Il tunnel è cruciale soprattutto per il traffico merci: collega le industrie e i porti del Nord Europa (Belgio, Paesi Bassi, Germania) a quelli del Sud (Italia, Genova), riducendo la pressione sui valichi alpini e contribuendo alla tutela ambientale. L’uso intensivo del trasporto su rotaia, insieme all’aumento delle tasse sul traffico pesante, ha come obiettivo quello di limitare i camion e le emissioni nelle valli alpine.