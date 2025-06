Con queste 5 app possiamo dire addio allo smartphone e tornare a vivere felici

Festa della Repubblica 2025, le migliori frasi e immagini per il 2 giugno

Gli smartphone sono indubbiamente dispositivi utili e ormai ci permettono di fare di tutto, dalla spesa ai pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni. Ma proprio questa loro utilità, unito all’uso indiscriminato che ne facciamo, rischiano spesso di trasformare il telefono in uno strumento di dipendenza.

Alcuni studi scientifici affermano che da quando si sono diffusi gli smartphone tendiamo a essere molto più stanchi, ansiosi e nervosi. È anche per questo motivo che sono nati movimenti culturali come Time Well Spent, organizzazione creata dall’ex dipendente Google Tristan Harris con lo scopo di promuovere l’uso consapevole dei telefoni di ultima generazione.

La buona notizia è che per raggiungere questo obiettivo e disintossicarsi dalle notifiche esistono anche alcune app. Ecco le 5 più efficaci da scaricare.

5 - Forest Forest è l’app perfetta per gli amanti della natura che vogliono dire addio alla dipendenza da smartphone. Disponibile sia per dispositivi Android che iOS, è basata su una divertente sfida. Quando la apriamo si estende davanti a noi una foresta in cui dovremo piantare un seme. Lo scopo finale è quello di farlo crescere fino a farlo diventare un albero. Ogni volta che usiamo il telefono, però, la crescita rallenta e l’albero inizia ad appassire.

4 - Space Space introduce un meccanismo di piccolo giudizio sociale per velocizzare la fine della dipendenza da telefono. L’utente deve fissare un intervallo di tempo in cui non dovrà usare lo smartphone. Se ci riesce una divertente famiglia di extraterrestri gli farà i complimenti. Altrimenti lo rimprovererà.

3 - Offtime Offtime è un’app che ha ricevuto molti premi e che è considerata una delle più efficaci per aumentare la consapevolezza sull’uso del telefono. Semplice e intuitiva, Offtime permette di monitorare in tempo reale l’utilizzo del dispositivo e, se esageriamo, consente di prendere pause dalle notifiche. Il tutto fornendo report estremamente dettagliati di tutte le attività svolte ogni giorno davanti allo schermo.

2 – Social Fever Social Fever è invece pensata per ridurre il tempo passato sui social. E per sostituirlo con attività più gratificanti come camminate all’aria aperta, ascolto di brani musicali, lettura e molto altro. Disponibile per i dispositivi Android, l’app permette di impostare timer personalizzati di accesso ai social presenti sul telefono. E a fine giornata ci dirà quanto tempo abbiamo speso “bene” in attività gratificanti e quanto ne abbiamo passato male a scrollare sullo schermo.