Comprare un computer ricondizionato è probabilmente la scelta più conveniente per chi cerca un PC performante, senza spendere una cifra importante. Si tratta di un dispositivo già utilizzato che viene sottoposto a un processo di verifica, riparazione e pulizia professionale.

Il risultato? Un computer che, nella maggior parte dei casi, funziona esattamente come uno nuovo, con un risparmio che può arrivare anche oltre i 300 euro e, su molti modelli, a prezzi fino al 50% più bassi rispetto al pari grado nuovo.

In questa guida, vediamo insieme quali sono i vantaggi di comprare un PC ricondizionato, a cosa devi fare attenzione, quali fattori tenere in considerazione e soprattutto quanto puoi risparmiare.

Cosa significa PC ricondizionato

Un PC ricondizionato è un dispositivo che ha attraversato un processo di ricondizionamento vero e proprio. Tecnicamente, questo vuol dire che il computer viene prima diagnosticato componente per componente, poi vengono sostituiti gli elementi difettosi o particolarmente usurati, come batteria e SSD, con parti originali e compatibili.

Il sistema operativo viene reinstallato da zero con una licenza valida, i dati del precedente proprietario vengono cancellati in modo sicuro e la scocca viene pulita e igienizzata.

Solo a questo punto il prodotto viene classificato con un grado estetico che va dal buono al come nuovo e poi rimesso sul mercato, di solito con una garanzia dedicata di almeno 12 mesi.

Quando conviene comprare un PC ricondizionato

Dal punto di vista economico, il ricondizionato conviene quasi sempre quando non serve l’ultimissima generazione di componenti. Per esempio se cerchi un device per navigare, studiare, lavorare con documenti e videochiamate, un notebook di 2-3 anni fa con processore Intel Core i5 o AMD Ryzen 5 e SSD è più che sufficiente. E costa in genere dal 30% al 50% in meno di un modello nuovo equivalente.

Dal punto di vista tecnico, devi considerare un aspetto. Dal momento che il supporto a Windows 10 è terminato ad ottobre 2025, prima di acquistare un ricondizionato controlla che il modello supporti Windows 11. È richiesto un chip TPM 2.0 e un processore Intel di 8° generazione o AMD equivalente. La maggior parte dei notebook più recenti rispetta già questo requisito.

Il ricondizionato conviene meno per chi invece ha bisogno di prestazioni top di gamma. Per esempio gaming con schede grafiche di ultima generazione, editing video in 4K o 8K intensivo o carichi di lavoro professionali molto pesanti. In questi casi, è meglio orientarsi su un prodotto nuovo o su un ricondizionato di fascia alta e recente.

Perché comprare un computer ricondizionato

Scegliere un computer ricondizionato è conveniente, sia che questo sia un PC portatile, sia che sia un computer fisso. È così principalmente per due motivi: quello economico e quello ambientale, nel primo caso perché se non si vuole spendere cifre importanti, acquistando un computer ricondizionato è possibile risparmiare anche oltre i 300 euro; mentre dal punto di vista ambientale, scegliendo un ricondizionato si promuove l’economia circolare, limitando l’inquinamento dovuto alle pratiche di smaltimento.

Secondo i dati diffusi da Amazon sul proprio programma Renewed, i clienti che acquistano prodotti ricondizionati possono risparmiare fino al 50% rispetto al prezzo consigliato del nuovo, contribuendo a prolungare la vita dei dispositivi e a ridurre i rifiuti elettronici.

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Computer ricondizionato: attenzione alle condizioni

eBay, su cui è possibile trovare numerosi prodotti ricondizionati, ha un suo modo per esprimere lo stato dei prodotti ricondizionati, che aiutano il cliente interessato a conoscere nel dettaglio le condizioni del computer che sta acquistando, vediamo quali sono le diciture principali.

Ricondizionato certificato : questo oggetto è in perfette condizioni, come nuovo. È stato ispezionato e pulito professionalmente, ricondizionato dal produttore o da un fornitore approvato dal produttore per rispettare le specifiche richieste. Sarà confezionato con un imballaggio nuovo o originale con accessori nuovi o originali.

: questo oggetto è in perfette condizioni, come nuovo. È stato ispezionato e pulito professionalmente, ricondizionato dal produttore o da un fornitore approvato dal produttore per rispettare le specifiche richieste. Sarà confezionato con un imballaggio nuovo o originale con accessori nuovi o originali. Eccellente - Ricondizionato : l’oggetto non mostra segni di utilizzo. È completamente funzionante ed è stato ricondizionato, testato, ispezionato e pulito a livello professionale da venditori qualificati per essere in condizioni eccellenti. L’oggetto include accessori nuovi o originali e può essere confezionato con un imballaggio generico.

: l’oggetto non mostra segni di utilizzo. È completamente funzionante ed è stato ricondizionato, testato, ispezionato e pulito a livello professionale da venditori qualificati per essere in condizioni eccellenti. L’oggetto include accessori nuovi o originali e può essere confezionato con un imballaggio generico. Molto buono - Ricondizionato : l’oggetto mostra lievi segni di usura. È completamente funzionante ed è stato ricondizionato, testato, ispezionato e pulito a livello professionale da venditori qualificati per essere in condizioni molto buone. L’oggetto include accessori nuovi o originali e può essere confezionato con un imballaggio generico.

: l’oggetto mostra lievi segni di usura. È completamente funzionante ed è stato ricondizionato, testato, ispezionato e pulito a livello professionale da venditori qualificati per essere in condizioni molto buone. L’oggetto include accessori nuovi o originali e può essere confezionato con un imballaggio generico. Buono - Ricondizionato: l’oggetto mostra moderati segni di usura. È completamente funzionante ed è stato ricondizionato, ispezionato, testato e pulito a livello professionale da venditori qualificati per essere in buone condizioni. L’oggetto include accessori nuovi o originali e può essere confezionato con un imballaggio generico.

Anche Amazon Renewed, la sezione dedicata ai prodotti ricondizionati di Amazon, utilizza un proprio sistema di classificazione simile: Premium, Eccellente, Buono e Accettabile. Ogni prodotto è ispezionato e testato da fornitori qualificati per funzionare come nuovo e, salvo rare eccezioni, è coperto dalla Garanzia Amazon Renewed.

Quest’ultima prevede la sostituzione o il rimborso entro un anno dalla consegna se il dispositivo non funziona come previsto. Si tratta di una garanzia commerciale che si aggiunge ai normali diritti di reso e alla legge sulla conformità dei beni.

Computer ricondizionati: i 5 migliori modelli

Ecco cinque PC ricondizionati in questo momento disponibili su Amazon, scelti tra le categorie più cercate. Ossia notebook, Apple e Mini PC desktop.

1. Dell Latitude 7530

Questo notebook business vanta un display da 15,6" Full HD con Windows 11 Pro, pensato per lavoro d’ufficio, videoconferenze e multitasking. Sotto la scocca c’è il chip Intel Core i5-1245U, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Il processore a 10 core garantisce buone prestazioni anche con più applicazioni aperte contemporaneamente.

2. HP EliteBook 645 G9

L’HP EliteBook 645 G9 è un portatile business con uno schermo da 14" e Windows 11 Pro già installato. Il processore è un AMD Ryzen 5 Pro 5675U a 6 core con ampia dotazione di porte USB-C, HDMI ed RJ-45.

Si tratta di una valida alternativa ai modelli Intel, adatta a produttività e smart working. Completano il quadro 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

3. MacBook Pro 13" M1

Se cerchi un prodotto Apple, questo MacBook Pro M1 è il dispositivo che fa per te. Lanciato nel 2020, è il primo PC con chip Apple Silicon, ancora oggi valido per un uso quotidiano, per editing leggero e per la produttività, grazie a un’ottima efficienza energetica.

Non più in vendita nella versione nuova, si tratta di una valida alternativa che gira con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

4. Lenovo ThinkPad

Il Lenovo ThinkPad ricondizionato di fascia economica è un’ottima idea come secondo PC, per lo studio o per chi cerca un dispositivo robusto a un prezzo contenuto.

Include Windows 11 Pro e il pacchetto LibreOffice. Sotto la scocca il chip Intel Core i5 di 7° generazione, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD.

5. Dell OptiPlex 3080 Micro

Chiudiamo col Dell OptiPlex 3080 Micro, un Mini PC desktop silenzioso e compatto, l’ideale per chi ha già un monitor e periferiche e sta cercando solo l’unità centrale.

Con Windows 11 Pro, uscite HDMI e DisplayPort, è particolarmente indicato per postazioni fisse in casa o per l’ufficio.