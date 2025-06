Come valuti l’operato complessivo del governo Meloni a metà legislatura? Partecipa al sondaggio

Come valuti l’operato complessivo del governo Meloni a metà legislatura? Questo è il sondaggio che Money.it vuole proporre ai suoi lettori ora che l’esecutivo - formato da una coalizione di centrodestra composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati - è arrivato al suo giro di boa dopo la netta vittoria alle elezioni del settembre 2022.

Come valuti l’operato complessivo del governo Meloni a metà legislatura? Di' la tua!

PER RISPONDERE AL SONDAGGIO OCCORRE CLICCARE SUL BOX IN ALTO

Il governo Meloni - il primo nella storia della nostra Repubblica ad avere un presidente del Consiglio donna - ha riportato il centrodestra alla guida del Paese dopo una serie di esecutivi di centrosinistra e tecnici intervallati dall’esperienza gialloverde del Conte I.

In sede di campagna elettorale molte sono state le promesse fatte da Giorgia Meloni e dagli altri leader della coalizione: dalla flat tax al superamento della legge Fornero in materia di pensioni fino alla riduzione delle liste d’attesa nella sanità e al contrasto dell’immigrazione clandestina.

A metà mandato nessuno di questi obiettivi è stato raggiunto pienamente, ma il governo ha avviato quelle grandi riforme - dall’Autonomia al premierato fino alla giustizia - annunciate in campagna elettorale, mentre il Ponte sullo Stretto è il progetto più importante tra le grandi opere senza dimenticare la corsa contro il tempo del PNRR.

C’è da dire che il governo Meloni ha dovuto fare i conti con la situazione complessa delle finanze pubbliche - vedi procedura di infrazione -, tanto che le leggi di Bilancio targate centrodestra sono state tutte all’insegna della prudenza limitandosi a confermare buona parte delle misure - come il taglio del cuneo fiscale - ereditate da Draghi.

Al tempo stesso il governo ha cancellato il reddito di cittadinanza e tutti i vari sgravi su bollette e carburanti, mentre sul tema del lavoro la disoccupazione è in calo anche se la produzione industriale è da mesi in costante calo, una sorta di paradosso.

Lo scopo di questo sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo realizzato a campione, è quello di capire qual è il giudizio dei lettori al governo Meloni per questi due anni e mezzo di lavoro.

