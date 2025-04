Come sarà il social network di OpenAI (ChatGPT)

OpenAI, la società guidata da Sam Altman e nota per aver sviluppato ChatGPT, sta progettando un nuovo social network che potrebbe competere direttamente con X (ex Twitter) di Elon Musk e Meta.

Secondo recenti notizie, il progetto è ancora in fase iniziale, ma esisterebbe già un prototipo interno che include un feed focalizzato sulle capacità di generazione di immagini di ChatGPT.

Altman ha chiesto feedback esterni sul progetto, anche se non è chiaro se la piattaforma sarà un’applicazione autonoma o integrata in ChatGPT.

OpenAI entra nel mondo dei social network

La creazione di un social network da parte di OpenAI risponde a esigenze strategiche precise.

In primo luogo, consentirebbe di ottenere un flusso continuo di dati generati dagli utenti, fondamentali per l’addestramento e il miglioramento dei modelli di intelligenza artificiale. Attualmente, piattaforme come X e Meta utilizzano i dati degli utenti per perfezionare i loro modelli AI, come Grok e Llama. ​

In secondo luogo, un social network integrato con funzionalità AI potrebbe aumentare l’engagement degli utenti, offrendo esperienze personalizzate e contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Ad esempio, l’integrazione di ChatGPT potrebbe aiutare gli utenti a creare e condividere contenuti più coinvolgenti, sfruttando le capacità di generazione di immagini e testo.