Come ricaricare il telefono velocemente

Viviamo una vita talmente dipendente dal cellulare che difficilmente riusciamo ad arrivare a fine giornata con la batteria ancora in vita. Questo nonostante i moderni smartphone abbiano batterie molto performanti e destinati a durare molto di più rispetto alle batterie di qualche anno fa.

Ma nulla, tra chiamate, lavoro, social, è statisticamente provato che una persona prende il cellulare ogni 15 minuti che significa 85 volte al giorno. Numeri preoccupanti di una generazione iper connessa a cui la batteria è vita. Restare senza batteria con il cellulare spento per molti è indice di ansia. Il non poter avere il controllo dello smartphone e quindi di come va il mondo può sfociare davvero in patologie serie.

Alcuni moderni smartphone hanno l’impostazione di ricarica rapida che permette di raggiungere la piena carica nel giro di 30-40 minuti. Ma non tutti hanno questa impostazione sul cellulare e a volte per una ricarica normale ci vogliono anche due ore o più. Ci sono però dei trucchetti che velocizzano la ricarica della batteria di un cellulare. Ecco quali.

Trucchi per ricaricare il telefono velocemente

Ci sono situazioni in cui attendere la ricarica totale della batteria non è possibile per assenza di tempo. Con alcuni suggerimenti possiamo rendere l’attesa meno lunga. La prima cosa da fare è chiudere tutte le applicazioni sullo smartphone e staccare sia la connessione wifi, i dati e il GPS. Alcune app se connesse ad internet continuano a funzionare in background anche quando il cellulare è in stand by. Quest’attività non farà altro che rallentare le operazioni di ricarica della batteria.

Se non abbiamo bisogno di restare in linea, possiamo anche impostare la modalità aereo. Questa modalità spegne tutte le connessioni, compresa la linea telefonica. Questo è un altro modo per velocizzare la ricarica. Ancora meglio sarebbe spegnere totalmente il cellulare. Spegnendolo si riduce a zero il consumo. Questa è di gran lunga la tecnica migliore per ricaricare un cellulare più velocemente.

Altro consiglio è sulla fonte. Sempre meglio collegare il caricabatterie alla presa elettrica anziché servirsi dell’uscita usb del pc, dell’auto o dei power bank. Questi collegamenti forniscono poca corrente rendendo la ricarica più lenta. Al contrario collegato alla presa elettrica, la ricarica sarà più rapida.

Importante è anche la scelta del caricabatterie. È importante scegliere sempre quello originale della stessa casa produttrice del cellulare e compatibile con il modello di smartphone. In questo modo, avresti la sicurezza di utilizzare un dispositivo di ricarica progettato appositamente per lo smartphone in questione, ottimizzando dunque i tempi di ricarica e abbassando il rischio di surriscaldamento della batteria stessa.

Se proprio non riusciamo a procurarci un caricabatterie originale, optiamo sempre per un modello compatibile e di buona qualità con un amperaggio adeguato e previsto dalla batteria. Questi sono alcuni suggerimenti per ricaricare in modo più rapido la batteria.