Come prendere la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (Ciad) e quanto costa

C’è una novità per quanto riguarda l’inserimento nelle graduatorie del personale Ata. Con l’aggiornamento del contratto scuola entrato in vigore lo scorso 18 gennaio 2024, si è sancito l’introduzione della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (Ciad) come requisito aggiuntivo al titolo di studio per l’accesso ai vari ruoli del personale Ata.

Ad eccezione del collaboratore scolastico, per tutti gli altri profili, già a partire dal prossimo rinnovo in arrivo nelle prossime settimane, ci sarà l’obbligo di possedere oltre al titolo di studio valido per l’accesso, anche la nuova certificazione. Per adeguarsi alla novità però il ministero darà la possibilità di iscriversi nelle graduatorie con riserva con la promessa che entro un anno si impegneranno a conseguire la Ciad. In caso di mancato conseguimento della certificazione entro questo termine, si verificherà la decadenza dalla graduatoria.

Ma vediamo che cos’è la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, come si consegue e quanto costa.

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale: cos’è

Oramai si vive in un’epoca dove le competenze digitali sono diventate fondamentali per poter vivere e immettersi nel mondo del lavoro. Assumere competenze in questo campo è diventato importante anche nel comparto scolastico dove il processo di digitalizzazione va avanti da alcuni anni e serve personale sempre più esperto e qualificato. Per questo motivo il nuovo contratto entrato in vigore lo scorso gennaio ha previsto l’obbligo di possedere la certificazione Ciad per tutti coloro che intendono iscriversi nelle graduatorie del personale Ata di terza fascia, il cui rinnovo avverrà nelle prossime settimane.

L’unico profilo a restare fuori da tale obbligo è il collaboratore scolastico, per tutti gli altri ci sarà l’obbligo di possesso della certificazione digitale, ovvero:

Assistente amministrativo;

Assistente tecnico;

Operatore scolastico (ruolo diverso da collaboratore scolastico);

Cuoco;

Guardarobiere;

Infermiere;

Operatore dei servizi agrari.

La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale è un attestato che riconosce l’abilità di un individuo nell’utilizzo efficace di strumenti tecnologici cruciali, come il computer, internet, la posta elettronica e i software di videoscrittura.

Dopo la frequentazione di un corso e il superamento di alcuni esami, l’individuo assumerà un livello di alfabetizzazione digitale che gli consentirà di inserirsi nel mondo scuola ma di venire anche a conoscenza del modo di utilizzare diversi strumenti informatici.

I corsi possono essere erogati in presenza ma anche online e preparano l’individuo a consolidare le proprie competenze digitali. La certificazione Ciad si ottiene superando una serie di esami specifici. Una volta superati gli esami viene rilasciata una certificazione ufficiale che serve come prova concreta del possesso delle competenze digitali valutate.

È molto importante per essere valida che la certificazione sia rilasciata da un ente accreditato verso Accredia, l’Ente Unico Nazionale di Accreditamento, che la certificazione sia registrata sempre presso Accredia, che sia conforme alle norme europee e che abbia una validità temporale.

C’è da dire che il termine certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale è generico e non esiste un corso specifico che rilasci competenze in tal senso. Esistono una serie di certificazioni informatiche che rispettano tutti i requisiti come:

la certificazione ICDL Full 7 Moduli Standard;

la certificazione EIPASS 7 Moduli Standard.

Quanto ai costi, in genere online esistono diversi enti che rilasciano la certificazione tramite corsi ed esami online. I costi variano ma più o meno siamo sui 100-150 euro.