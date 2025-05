Come portare cani e gatti in aereo (e in cabina)

Molti viaggiatori desiderano spostarsi con i propri animali domestici in aereo e per questo motivo l’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) ha scelto di rendere meno rigida la normativa. Con le nuove regole, sollecitate dal ministero dei Trasporti, portare cani e gatti in aereo sarà possibile per un maggior numero di passeggeri.

I limiti di peso vengono rivisti perché si apre la possibilità di trasportare gli animali domestici in cabina, ipotesi in cui si fa riferimento agli standard di sicurezza per l’uso del sedile. Restano comunque degli obblighi per tutelare gli altri viaggiatori e salvaguardare il benessere dell’animale stesso, che dovrà essere in regola con le vaccinazioni e i documenti, ma anche ancorato opportunamente secondo le indicazioni.

Ecco cosa c’è da sapere.

Cani e gatti volano in cabina

Grazie alle nuove indicazioni dell’Enac i viaggiatori potranno portare cani e gatti in cabina utilizzando le sedute dei sedili. La differenza è sostanziale perché il parametro di riferimento diventa il peso massimo previsto per un passeggero medio. Secondo l’Agenzia europea per la sicurezza in volo si tratta di circa 84 kg comprensivi di bagaglio a mano, perciò sottraendo quest’ultimo si ottiene un limite tra 74 e 76 kg.

In tal proposito bisogna comunque osservare le regole specifiche della compagnia aerea con cui si vola, ma non c’è dubbio che d’ora in poi molti più animali potranno viaggiare in cabina insieme al proprietario. Fino a questo momento, infatti, il trasporto degli animali domestici in cabina era consentito soltanto in trasportini con dimensioni adatte al posizionamento ai piedi del proprio posto. Il limite di peso veniva invece fissato sui 10 kg, anche se molte compagnie aeree adottano criteri più stringenti o vietano del tutto l’ingresso degli animali a bordo (soprattutto quelle low-cost).

Adesso, con le compagnie aeree che si adegueranno alle nuove regole sarà quindi possibile portare in cabina anche gatti e cani di peso maggiore.

Bisogna sottolineare che le compagnie aeree non sono obbligate a offrire questo servizio, potendo comunque adottare le regole preferite e imporre delle tariffe discrezionali. Non hanno più, tuttavia, i limiti di prima e sono facilitate dalla possibilità di far viaggiare gli animali sui sedili. È quindi assai probabile che le novità verranno recepite dalla maggior parte dei vettori.

Gli animali domestici dovranno comunque alloggiare in un trasportino idoneo, provvisto di un sistema di ancoraggio di sicurezza, per tutelare la sicurezza e il benessere comune in volo. Le caratteristiche del trasportino sono regolate dalla International air transport association (Iata) per la maggior parte delle compagnie, chiedendo che l’animale abbia lo spazio sufficiente a girarsi, sdraiarsi o stare in piedi senza difficoltà.

Per i cani di taglia grande o comunque che non possono essere sistemati nel trasportino sul sedile resta invece la possibilità di viaggiare nella stiva pressurizzata, se la compagnia offre questo servizio.