Tutti in preda alla febbre dell’oro su Palworld, il videogioco lanciato a gennaio 2024 e che in meno di un mese ha venduto 7 milioni di copie.

Già ribattezzato “Pokémon con le armi”, Palworld si presenta come videogame survival, che vede la presenza di piccole creature collezionabili (i Pals) che possono essere equipaggiate con armi.

Dopo il clamore suscitato per via dell’estrema somiglianza tra i Pals e i Pokemon, a cui sembra ci sia un chiaro riferimento, e le conseguenti accuse di plagio mosse contro il nuovo videogioco; Palworld rimane sotto i riflettori.

Non solo perché la questione plagio è appena cominciata, con The Pokemon Company che ha annunciato che avvierà delle indagini e verifiche per assicurarsi di proteggere il marchio e l’immagine del franchise, ma soprattutto per l’irrefrenabile corsa all’oro.

Gamer, streamer e youtuber si sono lanciati in numerosi tutorial per poter spiegare a milioni di giocatori come guadagnare il più in fretta possibile oro e monete all’interno del videogioco.

Per tale ragione abbiamo creato una guida facile e veloce che spieghi i 3 modi per poter “farmare” oro e monete su Palworld: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Come guadagnare oro e monete su Palworld

Pocketpair Palworld mette a disposizione degli utenti diverse risorse da gestire, da uova, lana, cuoio, a ferro, legno, zolfo, pietra e soprattutto monete d’oro, quest’ultime sono molto utili per acquistare Pals e altri oggetti dai mercanti, che potrebbero tornare utili nelle missioni.

Ecco quindi che a oggi “come guadagnare più monete d’oro” su Palworld sia la vera missione dei giocatori, in modo da poter progredire più velocemente ed esplorare il mondo di Palworld. Ecco tutti i modi per poter guadagnare oro e monete.

1) Trovare i forzieri del bottino

Il mondo più intuitivo per trovare monete e oro è quello di trovare i forzieri del bottino che abbandonano nel mondo di Palworld e costituiscano una delle prime consistenti fonti di reddito.

In alcuni casi però si potrebbero incontrare delle difficoltà per aprire i forzieri, in questi casi si potrebbe aver bisogno di di alcune chiavi che si troveranno nei Dungeons.

Altro dettaglio da non sottovalutare è se questi forzieri sono avvolti dall’aura viola e dorata, in quanto solitamente questi offrono centinaia di monete d’oro e possono contenere Palspheres di alto livello e altri beni.

2) Farmare monete d’oro

Il metodo più affidabile per guadagnare oro rapidamente è quello di “farmare” le monete d’oro, e l’unico modo per farlo è assegnare i Pals al proprio Ranch presso la propria base. Infatti, alcuni Pals hanno abilità che permettono loro di rilasciare o dissotterrare passivamente l’oro. Pals come Mau e Mau Cryst ad esempio hanno come abilità quella del Cercatore d’oro.

Assegnando questi Pals al Ranch porterà in automatico un flusso di cassa davvero costante e, pianificando correttamente il carico di lavoro, si potrà automatizzare completamente la produzione di oro.

Una volta assegnati i Mau al Ranch, questi inizieranno a dissotterrare monete d’oro, mentre altri Pals le raccoglieranno conservandole in forzieri, posizionati a propria scelta il più vicino possibile al Ranch. Più Mau lavoreranno al Ranch, più monete d’oro verranno raccolte e conservate, andando a rimpinguare le proprie casse e forzieri.

3) Uccidere i nemici

Alcuni Pals e praticamente tutti gli umani rilasciano monete d’oro quando vengono uccisi. Se si desidera adottare uno stile più violento per la raccolta dell’oro si può quindi decidere di uccidere. Ma dove incontrare i nemici e come difendersi da loro?

I Dungeon. Si può decidere di avventurarsi nei sotterranei (o Dungeon) e uccidere i predoni (o faction raiders) e i Pals che rilasciano monete (come Mau e Direhowl) ripetutamente. I predoni, infatti, si rigenereranno dopo un breve periodo di tempo, perciò, se si è discesi nei sotterranei solo per la ricerca di denaro, basterà rientrare dopo pochi minuti in grotte e stanze già esplorate per rincontrare gli stessi predoni - precedentemente uccisi - e ottenere da loro nuovo denaro.

Fazioni di assalto. I nemici non si trovano solo nei Dungeons, ma si possono incontrare semplicemente mentre si esplora la mappa. In tutto l’arcipelago si trovano accampamenti allestiti da fazioni come Rain Syndicate e Free Pal Alliance - nemici umani armati di pistole, balestre, minigun e mitragliatori. Anche in questo caso, se si riesce ad abbatterli si possono ottenere centinaia di monete d’oro e in alcuni casi anche Pals più potenti. Infatti, anche i membri della fazione vagano per il mondo alla ricerca di Pals selvaggi, questo potrebbe essere un ottimo escamotage per assalirli e trionfare su di loro in pochi minuti.

Raid. Un modo spiacevole per incontrare dei nemici è quando questi assaltano il proprio Ranch e i propri forzieri. Eliminandoli si otterranno diverse monete d’oro e, anche se non si dispone di artiglieri a cavallo, tutti i Pals saranno sufficienti per abbatterli. Non solo. È importante scegliere con cura la posizione della propria base, in quanto in alcuni casi ci si può avvalere dell’aiuto di Pals volanti come Vanwyrm, che possono colpire i nemici dall’alto.

4) Vendere Pals, oggetti (e umani) a commercianti e al Mercato Nero

Questo metodo può risultare tra i più rapidi, solo se si è stati attenti alla pianificazione dello spazio all’interno del proprio inventario. Infatti, si può decidere di vendere oggetti, Pals a commercianti erranti o al Mercato nero - che si trova a ovest rispetto alla Chiesa Desolata, in un’area aperta. Per trovare l’ingresso al mercato nero basterà trovare l’ingresso della miniera.

Se si è raggiunti il bonus di cattura XP e il limite massimo di Pals, si possono vedere quindi quelli in eccesso, così come gli umani, i più pregiati per il mercato nero. Se si possiede il cuore per farlo, si può scegliere di intraprendere questa via.

Ecco quindi tutti i modi per adesso conosciuti per poter guadagnare più velocemente oro su Palworld. Non resta che esplorare questo mondo e lasciarsi catturare dalle avventure da vivere con i propri Pals.