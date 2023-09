Come guadagnare in caso di recessione (9 volte su 10)

Non sarebbe bello guadagnare in caso di recessione? Sebbene non sia facile, ci sono alcuni segnali generalmente affidabili che vale la pena osservare attentamente in un’economia di fine ciclo. Questi segnali possono rivelarsi preziosi, permettendo a investitori e operatori di posizionarsi in modo strategico per affrontare periodi di incertezza economica. In questo articolo, analizzeremo quattro indicatori economici di rilievo che spesso preannunciano una recessione: la curva dei rendimenti, il tasso di disoccupazione, la fiducia dei consumatori e l’andamento del settore immobiliare. Inoltre, proveremo a capire se ci troviamo già in una recessione o se stiamo vivendo un periodo di continua contrazione economica, offrendo una strategia di asset allocation nel proprio portafoglio.

Probabilità di recessione Fonte FED NY, Refinitiv Datastream

Indicatori economici da monitorare

L’osservazione attenta di determinati indicatori economici può rivelarsi determinante nell’anticipare una recessione. La curva dei rendimenti, il tasso di disoccupazione, la fiducia dei consumatori e l’avvio del settore immobiliare sono tra i più affidabili. Tuttavia, è fondamentale considerarli come segnali di avvertimento e non come oracoli infallibili.

La curva dei rendimenti, ad esempio, ha dimostrato di essere un indicatore prezioso nel passato. Quando i rendimenti dei titoli a lungo termine scendono al di sotto di quelli a breve termine, si tratta di un campanello d’allarme che spesso precede una recessione. Allo stesso modo, il tasso di disoccupazione offre una panoramica della salute del mercato del lavoro. Un aumento improvviso può indicare un rallentamento dell’attività economica.

La fiducia dei consumatori è un altro indicatore chiave. Se i consumatori iniziano a mostrare segnali di incertezza o pessimismo riguardo al futuro economico, è probabile che si rifletta sulla domanda e, di conseguenza, sull’andamento dell’economia nel suo complesso. Infine, l’andamento del settore immobiliare può fornire preziose indicazioni. Un calo significativo nelle attività di costruzione e vendita di immobili può essere un segnale di una possibile recessione imminente.

5 indicatori economici che segnalano recessione Fonte Capital Group, Refinitiv Datastream

Siamo in recessione o no?

Nonostante le turbolenze recenti, la recessione non sembra essere ancora iniziata. Le incertezze legate all’inflazione e ai tassi elevati hanno indubbiamente influito sulla fiducia dei consumatori e sugli utili aziendali, ma il mercato del lavoro si mantiene sorprendentemente resiliente, fungendo da argine per l’intera economia.

Invece di una recessione netta, potremmo trovarci in una fase di continua contrazione economica, con alcune parti dell’economia in contrazione mentre altre si riprendono. Ad esempio, il settore immobiliare, dopo un rallentamento significativo, ha iniziato a mostrare segnali di ripresa. Analogamente, l’industria dei semiconduttori ha registrato una robusta ripresa dopo la contrazione del 2022. Questo scenario apre la possibilità di evitare una recessione su larga scala, con alcuni settori che continuano a crescere mentre altri subiscono flessioni.

Naturalmente, va tenuto presente che altri fattori esterni potrebbero influenzare questa prospettiva. Un deterioramento del mercato del lavoro o uno shock geopolitico potrebbero accelerare i tempi di una recessione negli Stati Uniti, portando a una situazione diversa da quella attualmente prevista.

Strategie per investire in tempi di recessione

Gli investitori dovrebbero essere preparati a fronteggiare la volatilità durante una recessione, ma ci sono strategie che possono aiutare a proteggere i loro portafogli. Mentre le azioni spesso registrano scarsi risultati durante le recessioni, gli investitori possono cogliere l’opportunità di rivedere la propria asset allocation complessiva, che potrebbe essere cambiata in modo significativo durante il mercato rialzista, per garantire che i portafogli siano bilanciati e diversificati.

Negli ultimi decenni, alcune azioni hanno dimostrato di resistere meglio durante i periodi di stress economico. Settori come i beni di consumo di base e i servizi di pubblica utilità, noti per offrire dividendi stabili, hanno spesso retto in modo più consistente rispetto ad altri. I dividendi possono offrire un potenziale di rendimento costante quando i prezzi delle azioni sono in calo.

Andamento settori durante ultimi 10 periodi in cui S&P 500 è sceso di oltre il 15% Fonte Capital Group, FactSet

Inoltre, gli investitori possono considerare società con bilanci solidi, flussi di cassa costanti e percorsi di crescita lunghi. Anche durante una recessione, molte aziende possono rimanere redditizie concentrandosi su prodotti e servizi che le persone continueranno a utilizzare ogni giorno, come le telecomunicazioni, i servizi di pubblica utilità e i produttori alimentari.

In conclusione, sebbene la previsione esatta di una recessione sia un’impresa difficile, i prudenti investitori possono attuare strategie per mitigarne gli effetti sul proprio portafoglio. Rivedere l’asset allocation, privilegiare settori resilienti e focalizzarsi su società solide sono passi cruciali verso la protezione dei propri investimenti in periodi di incertezza economica.