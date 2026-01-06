Come funziona l’impostore? Il regolamento del gioco virale sul web

Sta spopolando sui social il gioco dell’impostore: un format replicabile molto semplicemente a casa. Ecco il regolamento.
Soprattutto nel periodo natalizio, le persone sono più inclini a organizzare giochi di società in casa, coinvolgendo amici e parenti. Ed è proprio in questo contesto che è diventato virale sul web il cosiddetto gioco dell’impostore. Si tratta di un gioco molto semplice da imparare, ma capace di creare grande tensione e coinvolgimento tra i partecipanti. La sua popolarità è cresciuta rapidamente sui social grazie ai video pubblicati da numerosi creator italiani, che si sono ripresi mentre giocavano. Per questo motivo, il gioco è diventato facilmente replicabile anche a casa. Ma come funziona il gioco dell’impostore? Ecco il regolamento completo.
Come si gioca all’impostore: il regolamento
Il gioco dell’impostore prende ispirazione da un altro titolo diventato popolare alcuni anni fa nel mondo online: Among Us. Si tratta di un gioco statunitense pubblicato per la prima volta nel 2018, che ha riscosso enorme successo su PC e dispositivi mobili, arrivando poi anche su Nintendo Switch, PlayStation e Xbox. Il gioco è gratuito.
Among Us è un gioco multigiocatore a cui possono partecipare da quattro a dieci persone. All’inizio della partita, da uno a tre giocatori vengono scelti in modo casuale come impostori. Il resto dei partecipanti deve completare una serie di missioni, mentre il compito degli impostori è quello di ostacolare gli altri fingendo di collaborare. In segreto, però, cercano di eliminare i compagni di squadra senza farsi scoprire.
A intervalli regolari, i giocatori devono votare chi ritengono essere l’impostore. Se viene scelta la persona sbagliata, il gioco continua; se invece viene individuato l’impostore, quest’ultimo viene espulso e la partita termina.
La versione casalinga del gioco è molto più semplice e, come vedremo, può essere organizzata rapidamente. Occorrono almeno quattro giocatori, quattro foglietti di carta e una penna. Una persona assume il ruolo di creatore e pensa a una parola semplice, ad esempio un oggetto come una radio, scrivendola su uno dei foglietti. Gli altri tre fogli restano bianchi. Il creatore mescola i fogli a faccia in giù e li distribuisce agli altri tre partecipanti, che diventano i risolutori. Chi riceve il foglietto con la parola scritta diventa l’impostore, e solo lui ne è consapevole.
A questo punto, i risolutori iniziano a fare domande al creatore, che può rispondere esclusivamente con «sì» o «no», ad esempio a domande come «si può guardare?» o «si può toccare?». Il creatore risponde in modo sincero a tutti, mentre l’impostore, che conosce già la risposta, deve porre domande credibili per non farsi scoprire.
Quando uno dei risolutori indovina la parola, il creatore lo conferma e parte un timer di tre minuti. In questo lasso di tempo, il creatore e i risolutori devono individuare chi tra i tre è l’impostore. Quest’ultimo deve continuare a fingere di non conoscere la parola o sostenere di averla dedotta solo grazie alle domande fatte. Gli altri, invece, analizzano comportamenti e domande per smascherarlo. Al termine dei tre minuti si vota: se l’impostore viene individuato, vincono tutti gli altri; in caso contrario, è l’impostore ad avere la meglio. Un gioco rapido e divertente, perfetto per creare complicità e atmosfera, soprattutto durante le festività.
