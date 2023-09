Come diventare una famiglia ospitante per uno studente straniero

L’ospitalità familiare per gli studenti stranieri è un’opportunità unica per le famiglie di tutto il mondo di aprire le porte delle proprie case a giovani provenienti da paesi lontani.

Un’esperienza come questa offre molteplici benefici sia agli studenti stranieri che cercano un ambiente familiare durante il loro soggiorno all’estero, sia alle famiglie che desiderano arricchire le proprie vite attraverso un apprendimento culturale e un gesto di altruismo.

Ecco quindi qualche informazione sul processo di selezione delle host families per chi vuole iniziare già da subito ad ospitare e per chi ci sta pensando.

Perché diventare una famiglia ospitante?

Non tutti prendono in considerazione la possibilità di ospitare studenti internazionali ignorandone spesso prospettive e possibili vantaggi. Tante sono infatti le ragioni per cui una famiglia potrebbe prendere in considerazione l’accoglienza domestica:

1. Apprendimento e condivisione culturale: L’accoglienza di uno studente straniero consente di immergersi in una cultura diversa, imparare nuove lingue e ampliare la propria visione del mondo. A loro volta le famiglie ospitanti possono condividere le proprie tradizioni culturali.

2. Nuovi legami, anche per i propri figli: L’esperienza di ospitare uno studente straniero può arricchire la vita familiare offrendo nuove prospettive. Sono moltissime le storie di rapporti di profonda amicizia tra i figli delle famiglie ospitanti e i giovani visitors.

4. Aiuto finanziario: Non meno importante è l’aspetto economico visto che molte famiglie ricevono un compenso per l’ospitalità, che può essere un contributo significativo alle spese mensili.

5. Esperienza di insegnamento: Per le famiglie con figli piccoli, ospitare uno studente straniero può essere una grande occasione di insegnamento dei valori dell’ospitalità, della condivisione e del rispetto. Una piccola palestra di vita.

Dall’altro lato essere una famiglia ospitante comporta senz’altro grandi responsabilità. Oltre a fornire un ambiente sicuro e accogliente, è fondamentale instaurare un dialogo aperto e onesto che aiuti lo studente a sentirsi a casa stabilendo una routine familiare attraverso pasti condivisi, conversazioni e attività culturali da svolgere insieme - senza per questo dimenticare i propri spazi personali e i momenti di privacy.

Come diventare una famiglia ospitante, step by step

Diventare una famiglia ospitante per studenti stranieri insomma non è solo un atto di altruismo o generosità ma un’opportunità concreta per imparare e crescere come singoli e come nucleo attraverso lo scambio culturale. Ci sono però dei percorsi ben definiti per iniziare l’accoglienza. Il primo step è sicuramente quello della ricerca delle organizzazioni che mettono in contatto giovani studenti e studentesse e locals. Trovare un ente affidabile che coordini programmi di ospitalità per studenti stranieri nella propria zona è fondamentale per entrare a far parte di un network che vi garantisca supporto e assistenza nella selezione degli exchange students. Il consiglio è ovviamente fissare colloqui con diversi centri di riferimento per confrontare l’affidabilità e la competenza dello staff; saranno il vostro riferimento e la trasparenza deve essere al primo posto.

Una volta individuata la realtà associativa più in linea con le vostro esigenze verrete valutati come famiglia ospitante. Ciascuna organizzazione ha infatti i propri requisiti per la selezione delle host families candidate e potrebbero essere necessarie verifiche dei precedenti penali e visite a domicilio. Spesso inoltre viene richiesta la verifica della disponibilità economica del nucleo per sostenere le spese di vitto e alloggio dello studente.

Fase cruciale è poi quella degli incontri informativi. Questi vi aiuteranno a comprendere meglio le aspettative e le responsabilità legate all’ospitalità. Dal punto di vista logistico invece potrebbe essere necessario adeguare i propri spazi abitativi con l’allestimento di una camera da letto separata e l’accesso a spazi comuni come cucina e bagno.

Se il processo di selezione andrà a buon fine verrete iscritti nell’elenco delle famiglie ospitanti della vostra associazione di riferimento e parteciperete al processo di selezione degli studenti, spesso tramite interviste conoscitive per familiarizzare anche a distanza con i futuri inquilini.