Come diventare manager: studi e caratteristiche necessarie

Quella del manager è una professione molto ambita e per questo in molti si chiedono cosa bisogna fare per diventare un dirigente o responsabile di determinate mansioni aziendali.

I compiti di un manager sono diversi. All’interno di una realtà aziendale o in un ente pubblico, questa figura chiave ha la responsabilità di gestire risorse, coordinare attività e raggiungere obiettivi specifici. Proprio per la varietà delle funzioni svolte, un manager davvero di successo è quello che sa mettere insieme competenze acquisite anche con lo studio e doti personali affinate con l’esperienza.

Come diventare, quindi, un manager? La guida su studi e caratteristiche necessarie per svolgere questa professione.

Da sapere anche che esistono diverse categorie di manager, suddivise in base alla specificità del ruolo. Per esempio: il manager operativo si occupa delle attività quotidiane e della produttività: il middle manager fa da collegamento tra la direzione e i team operativi e il top manager (dirigente o executive) prende decisioni strategiche per l’intera azienda.

Un manager è una figura rilevante all’interno di una azienda. In sintesi, si tratta di colui che prefigge gli obiettivi aziendali e soprattutto li porta a compimento, facendo in modo che ci sia una strategia di condotta del business o di soddisfazione dei target lineare, concreta, compiuta.

Per fare carriera sono anche necessarie: spirito di iniziativa, affidabilità, capacità di lavorare in team e problem solving.

Un Master o MBA (Master in Business Administration) sono molto apprezzati per ruoli manageriali di medio-alto livello.

I settori aziendali nei quali si può svolgere questa professione sono tanti, alcuni davvero interessanti e remunerativi. Un comparto in espansione, anche a livello globale, che promette ottimi stipendi è quello della tecnologia (IT & Software). I settori finanza e banche, vendite, ingegneria e produzioni, marketing, farmaceutico garantiscono stipendi più elevati.

In generale, per lavorare come manager, bisogna puntare a uno dei seguenti incarichi :

Essere manager: le doti della professione

Non tutti hanno il carattere per riuscire a essere manager di successo o a svolgere bene questa professione. Oltre agli studi di settore servono delle competenze personali che non possono essere trascurate.

Una capacità comunicativa davvero efficace, la gestione del tempo e delle priorità, spiccate doti di problem solving e pensiero strategico sono fondamentali.

Inoltre, per ricoprire questo ruolo occorre necessariamente possedere altre qualità.

Leadership

Non esiste un manager, di qualsiasi settore si stia parlando, senza questa caratteristica. La qualità in questione si può affinare nel tempo, ma principalmente è innata. Coloro che sono in grado di prendere decisioni per un gruppo, di proporre e di mostrare le proprie idee senza timori sono coloro che hanno maggiori possibilità di riuscire a diventare dei manager di successo.

Essere al passo con i tempi

Riuscire a destreggiarsi tra le nuove tecnologie ed essere al passo con i tempi è un’altra caratteristica importante per questa figura. Questo non perché debba essere super tecnologico, ma perché ne dimostra la propensione al cambiamento e all’adattamento.

Essere in grado di saper gestire i nuovi processi e sapersi confrontare con il mondo della tecnologia è un punto importante per i manager del futuro. In questo modo infatti l’azienda per cui si lavora sarà sempre al passo con i tempi e in competizione con i leader di settore.

Creatività

Questa è forse la qualità indispensabile per un buon manager, dal momento che in molti processi dell’azienda si deve riuscire ad avere soluzioni innovative. Riuscire quindi a essere creativi e a proporre soluzioni diverse può senza dubbio essere una buona caratteristica per i manager.

Gestione dello stess

Arriviamo quindi a una delle caratteristiche di base della professione: riuscire a gestire lo stess. Il manager ha infatti grandi responsabilità e spesso le sue decisioni possono incidere sulla buona riuscita di un progetto.

Inoltre occorre prendere decisioni importanti in momenti di crisi e riuscire a sollevare il morale degli altri lavoratori.