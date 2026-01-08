Come diventare coordinatore pedagogico e quanto si guadagna

Il coordinatore pedagogico è un professionista nel coordinamento di aspetti organizzativi, pedagogici e relazionali presso circoli scolastici territoriali.

La prima cosa da sottolineare è che si tratta di una professione svolta prevalentemente da donne anche per questo spesso si parla semplicemente di coordinatrice padagogica.

La figura del coordinatore pedagogico è difficile da inquadrare perché vi è una moltitudine di attività svolte, ma qual è il percorso per diventarlo e quali sono le mansioni del lavoro? Quanto si guadagna svolgendo la professione del coordinatore o della coordinatrice pedagogica?

Chi è e cosa fa un coordinatore pedagogico? Mansioni e requisiti

La coordinatrice pedagogica svolge una professione da pochi anni emergente nel panorama dei lavori inerenti l’ambito scolastico, ovvero quella di coordinare le attività del circolo scolastico presso cui si opera. Bisogna sapere, infatti, che le scuole dell’infanzia sono raggruppate sul territorio in Circoli, che vanno appunto coordinati.

Il coordinatore pedagogico, o la coordinatrice, fa parte del Servizio attività educative per l’infanzia, un reparto del Dipartimento Istruzione e Cultura. Questo, a sua volta, fa riferimento all’Ufficio pedagogico-didattico nell’ambito della formazione, delle sperimentazioni e delle iniziative rivolte alle scuole.

Quali sono le mansioni del coordinatore pedagogico?

Tra i compiti prevalenti vi sono la programmazione dell’attività, la formazione delle sezioni, laboratori in orario curricolare, progetti genitori, gestione sociale, integrazione disabili, sostegno alla qualità, comunicazione informazione, diffusione cultura dell’infanzia attraverso vari strumenti e iniziative.

Nel dettaglio tra i compiti del coordinatore pedagogico si annoverano:

coordinazione delle attività sotto il profilo didattico-educativo e amministrativo;

delle attività sotto il profilo didattico-educativo e amministrativo; svolgimento di azioni di consulenza pedagogico-didattica, con un supporto specialistico nell’elaborazione del progetto pedagogico delle scuole assegnate;

pedagogico-didattica, con un supporto specialistico nell’elaborazione del progetto pedagogico delle scuole assegnate; adozione dei provvedimenti necessari alla corretta applicazione di norme giuridiche e amministrative (es. assunzione di personale supplente, definizione degli orari scolastici, autorizzazioni uscite e permessi), anche riferiti alle situazioni di emergenza e di sicurezza delle scuole;

necessari alla corretta applicazione di norme giuridiche e amministrative (es. assunzione di personale supplente, definizione degli orari scolastici, autorizzazioni uscite e permessi), anche riferiti alle situazioni di emergenza e di sicurezza delle scuole; collaborazione con il Servizio infanzia e istruzione del primo grado per la realizzazione di progetti di ricerca, innovazione e sperimentazione e per la promozione e l’approfondimento di tematiche educative;

con il Servizio infanzia e istruzione del primo grado per la realizzazione di progetti di ricerca, innovazione e sperimentazione e per la promozione e l’approfondimento di tematiche educative; analisi dei bisogni formativi del personale scolastico al fine di individuare le attività di aggiornamento da effettuare periodicamente;

del personale scolastico al fine di individuare le attività di aggiornamento da effettuare periodicamente; cura dei rapporti con i servizi sanitari e socio-assistenziali per l’integrazione dei bambini con bisogni speciali, per il sostegno alle situazioni di disagio evolutivo e la realizzazione di iniziative di promozione alla salute;

per l’integrazione dei bambini con bisogni speciali, per il sostegno alle situazioni di disagio evolutivo e la realizzazione di iniziative di promozione alla salute; sostegno a iniziative di continuità fra i servizi socio-educativi per la prima infanzia e con la scuola primaria, e di raccordo con il territorio.

Come diventare coordinatore pedagogico?

Per lavorare come coordinatore pedagogico nella scuola dell’infanzia servono dei requisiti specifici. É necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

diploma di laurea quadriennale in psicologia o pedagogia o lauree equiparate/equipollenti o laurea in scienza della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria;

quadriennale in psicologia o pedagogia o lauree equiparate/equipollenti o laurea in scienza della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria; può essere utile completare la formazione con percorsi di specializzazione come master in coordinamento pedagogico o gestione dei servizi educativi.

o gestione dei servizi educativi. pratica professionale: nella maggior parte dei casi si inizia come educatori per l’infanzia o insegnanti di scuole per l’infanzia.

La nomina all’interno delle scuole pubbliche è affidata al dirigente scolastico che deve basarsi su competenze ed esperienze maturate. Nelle scuole private è la direzione amministrativa, o il consiglio di amministrazione a procedere alla nomina.

Lo stipendio di un coordinatore pedagogico?

Lo stipendio medio di un coordinatore pedagogico è piuttosto alto, se si considera la media del settore educativo e il fatto che molto spesso non si hanno contratti a tempo indeterminato.

Nel 2026 è stata calcolata una media oraria di 13,62 euro e uno stipendio mensile di 2.306 euro lordi, corrispondenti a poco più di 1.700 euro mensili (molto dipende dalla situazione personale). Su base annuale si tratta di poco più di 27.000 euro.