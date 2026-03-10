Per l’accesso al proprio profilo di Instagram, è necessario inserire username o password. Vale per ogni nuovo dispositivo, così come per i casi in cui è stato effettuato il logout. Se manca una di queste due credenziali, il social network non permette l’accesso.

Cosa fare, dunque, se non ci si ricorda più la password e non si ha modo di recuperarla? Il proprio profilo Instagram è andato perduto? Fortunatamente no. Meta ha messo a disposizione degli utenti diversi metodi per riottenere le credenziali di login, sia con sia senza password.

In questa guida, ti mostriamo step by step tutte le modalità per accedere a Instagram senza password e per recuperarla. Così in pochi minuti verrai reindirizzato nel feed del tuo account.

leggi anche Come vedere chi non ti segue su Instagram?

Come accedere a Instagram senza password

Non avere più a portata di mano la password di accesso a Instagram non è un problema. Oggi Meta mette a disposizione degli utenti una lunga serie di metodi utili per il login.

Alcuni garantiscono l’accesso rapido, mentre altri ti possono servire se necessiti recuperare la password e modificarla.

Accesso rapido

Partiamo vedendo cosa fare per garantire l’accesso rapido a Instagram. In questo caso, non hai bisogno della password. È considerabile una rapida scorciatoia, sia se non puoi sia se non vuoi utilizzare la password.

Come fare? Un metodo utile è godere dell’accesso con Facebook. Per procedere apri l’app e, nella schermata di login, cerca il pulsante blu con l’icona Facebook che dice Continua con [tuo nome]. Se l’app di Facebook è già aperta sul telefono col profilo corretto, il login avverrà in automatico. Altrimenti, dovrai inserire le credenziali di Facebook.

Se i due profili non sono collegati, devi passare dal Centro assistenza di Instagram e poi premere sul pulsante per sincronizzare i tuoi profili di Meta.

In alternativa, esiste il link di accesso diretto. Come trovarlo? Vai nella sezione di login di Instagram e inserisci username o indirizzo email. Premi quindi su Password dimenticata? e l’app ti invierà un link via email o SMS per entrare direttamente senza digitare nulla.

Infine ci sono i gestori password che potresti avere sul tuo dispositivo. Se hai salvato il login su un password manager (es. di Google o di Apple), ti verrà consigliato di inserire i dati già archiviati. Con un solo tap sarai dentro.

Recupero password

Se i metodi per entrare sul tuo profilo Instagram senza credenziali non fanno per te, allora puoi procedere con il recupero della password. Si tratta senza dubbio del metodo più sicuro per la privacy, in quanto ti permette di avere ogni credenziale a tua disposizione.

Per prima cosa, puoi procedere tramite app per Android o iOS. Ti basta aprire la schermata di login, toccare su Password dimenticata? da iOS o su Ricevi assistenza con l’accesso da Android.

A questo punto, inserisci l’email, il numero di telefono o l’username associato. Ti verrà a questo punto chiedere se ricevere il codice o il link di ripristino via SMS o email. Una volta aver ottenuto il collegamento, segui le istruzioni a schermo per impostare una nuova password.

Da browser, invece, devi andare sulla pagina Reimposta password di Instagram da questa pagina, inserire le tue info e cliccare su Invia il link di accesso. Controlla dunque di aver ricevuto un link dal mittente [email protected] e cliccaci sopra per reimpostare la password.

Recupero avanzato

Hai perso l’accesso al tuo indirizzo email o il tuo account è stato rubato? Anche in questo caso, nulla è ancora perduto. Instagram offre alcuni metodi utili per il recupero dell’accesso.

Un primo passaggio da fare è contattare il supporto per account hackerati. Ti verranno chieste informazioni a riprova che il profilo appartiene a te, come per esempio l’email originale di creazione o un nickname recente.

Ci sono poi alcuni casi in cui l’app mobile ti permette di richiedere la conferma dell’identità a 2 amici di Instagram per sbloccare l’accesso.

Infine, se hai tue foto sul profilo, Instagram ti potrebbe richiedere di inviare un video selfie per verificare che sia tu il reale proprietario.

leggi anche I più ricchi di Instagram in Italia e nel mondo, la classifica 2026

Altri metodi per accedere a Instagram senza password

I metodi citati nei capitoli precedenti sono quelli principali offerti da Meta per il ripristino dell’accesso al profilo di Instagram.

Se nessuno di loro ha funzionato nel tuo caso, ti elenchiamo alcune soluzioni d’emergenza che ti potrebbero aiutare.

Codici di backup

Se avevi già attivato l’autenticazione a due fattori, potresti aver salvato anche dei codici di recupero, ossia stringhe numeriche di 8 cifre.

Come fare per verificarlo? Quando l’app ti chiede il codice dell’app di autenticazione o l’SMS che non ricevi, fai clic su Prova un altro modo.

Tocca quindi su Usa codice di recupero e inserisci uno di quelli salvati. Questi sono codici che funzionano sempre, anche senza password o accesso al telefono.

Password salvate

Spesso le password vengono memorizzate all’interno del sistema operativo, anche per Instagram.

Da iPhone vai in Impostazioni > Password , usa il Face ID o Touch ID e cerca Instagram nella barra di ricerca.

vai in , usa il Face ID o Touch ID e cerca Instagram nella barra di ricerca. Da Android vai in Impostazioni > Google > Gestisci il tuo account Google > Sicurezza > Gestore delle password .

vai in . Da Chrome digita chrome://settings/passwords nella barra degli indirizzi e cerca Instagram.