Codice tributo 3801 addizionale regionale Irpef, cos’è e come compilare il modello F24

Per versare l’addizionale regionale Irpef si usa il codice tributo 3801, tale imposta è dovuta da tutti i lavoratori che maturano un reddito superiore alla No tax area. Ma cos’è il codice tributo 3801, quando si usa e come compilare il modello F24? Vediamo le peculiarità a cui è necessario prestare attenzione.

Le addizionali si dividono in regionali e comunali e sono di spettanza rispettivamente di Regioni e Comuni. Rappresentano per tali enti una quota importante di entrate utile a far fronte alle spese dell’ente stesso. Il gettito dell’addizionale Irpef serve a finanziare parte del Servizio Sanitario Nazionale. La sanità viene gestita autonomamente dalle singole regioni italiane, per questo l’aliquota varia e cambia anche a seconda dello stato di salute dei bilanci sanitari. Ovvio che se la Regione ha particolari squilibri, l’addizionale viene applicata con l’aliquota più elevata.

Vediamo chi deve usare il codice tributo 3801, dove deve essere inserito e chi deve usarlo con il modello F24 per il versamento dell’addizionale regionale Irpef.

Cos’è il codice tributo 3801 Irpef addizionale

L’Irpef è un’imposta diretta sul reddito, viene versata dalle persone fisiche, anche titolari di partita Iva, ad esempio professionisti e lavoratori autonomi.

Per i lavoratori dipendenti e per i pensionati i versamenti sotto forma di ritenuta d’acconto sono effettuati dal datore di lavoro e dal soggetto che eroga la pensione in qualità di sostituti di imposta.

Il contribuente anche in questi casi può essere tenuto al versamento di ulteriori importi, ad esempio può capitare quando vi sono ulteriori redditi oltre quelli da lavoro dipendente o da pensione, o può avere diritto a rimborsi in quanto in seguito all’applicazione di deduzioni e detrazioni emerge un credito Irpef. Non sono dovuti rimborsi nel caso in cui il credito sia inferiore a 12 euro. In quest’ultimo caso il credito non può essere usato neanche in compensazione.

L’addizionale regionale è una quota Irpef diretta alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.

L’addizionale regionale è stata introdotta insieme all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) ad opera del D.Lgs. numero 446/1997 ed è in vigore dal 1998. Il prelievo dell’addizionale regionale è escluso per:

soggetti all’imposta IRES ;

; chi possiede unicamente redditi esenti dall’IRPEF ovvero soggetti a imposta sostitutiva o tassazione separata ;

ovvero soggetti a imposta sostitutiva o ; chi matura un’IRPEF netta non superiore a 12 euro.

L’aliquota base dell’addizionale regionale Irpef da versare con il codice tributo 3801 è 1,23%, è facoltà delle Regioni modificare la stessa fino a un massimo di 2 punti percentuali. L’aliquota massima è quindi il 3,23%. Inoltre le Regioni hanno la facoltà di applicare aliquote differenziate in base al reddito. Per conoscere le aliquote addizionali regionali Irpef è disponibile la pagina del Ministero dell’Economia e delle Finanze