La classifica dei migliori Paesi dove lavorare (e investire)

Come investire in borsa?

Stai valutando di trasferirti all’estero per lavoro stanco di non trovare le giuste opportunità nel nostro Paese? Allora dovresti leggere molto attentamente questa classifica: si tratta dell’Henley opportunity index, il quale analizzando una serie di fattori - in particolare il potenziale di guadagno e l’avanzamento di carriera, come pure la vivibilità - risponde alla domanda su quali sono i migliori Paesi dove trasferirsi per lavorare per coloro che hanno un buon potenziale di investimento.

Una domanda che noi di Money.it abbiamo posto all’intelligenza artificiale, il quale aveva selezionato - sulla base dei criteri da noi inseriti - Lussemburgo, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Irlanda.

leggi anche Questo è il miglior Paese Ue per lavorare secondo l’intelligenza artificiale

L’analisi condotta con l’Henley opportunity index restituisce però una panoramica completamente differente, anche perché va detto che il nostro esperimento era circoscritto all’Europa mentre questo guarda a tutti i Paesi del mondo e inoltre si rivolge, come anticipato, agli investitori che cercano fortune all’estero. È comunque un Paese europeo a dominare la classifica, ma non è nessuno di quelli che ci aveva restituito l’analisi dell’Intelligenza artificiale: in prima posizione, infatti, si colloca la Svizzera. Ma a sorprendere è la posizione dell’Italia, che figura nella classifica a discapito di molti altri Paesi che invece sembrano essere maggiormente attrattivi rispetto a noi.