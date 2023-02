Migliori master in business administration: nella classifica Financial Times 2023 sorprende un’italiana

Il master in business administration della Bocconi ha superato università blasonate come Yale e la London Business School. Il programma Mba (Master in Business Administration) della Bocconi è rientrato nella top 10 per i migliori master sul tema al mondo. Si tratta di un balzo di sette posizioni, che fa conquistare all’Italia la top ten.

La classifica dei master in amministrazione d’azienda è composta dal quotidiano londinese Financial Times, che mette a confronto le grandi scuole di business del mondo. Lo scopo è quello di valutare la qualità del master, ma anche dell’impatto che gli studi possono avere a livello internazionale. Si tratta quindi di un simbolo di prestigio e credibilità per la scuola.

Di seguito la classifica completa delle migliori scuole di business e i relativi master in business administration. Ecco perché l’Italia è nella top ten del mondo.

leggi anche Le migliori Università italiane nel mondo: la classifica 2022

Migliori master in business administration: la classifica mondiale

La classifica è stata composta dal Financial Times e comprende 20 delle migliori scuole di business al mondo e i loro master in business administration. La salita o la discesa delle posizioni in classifica dipende da una serie di fattori che vanno dalla credibilità, al valore degli studi, fino al concetto di innovazione che incarnano.

Ecco la classifica stilata dal Financial Times:

Columbia Business School (Usa) Insead (Francia/Singapore) Iese Business School (Spagna) Harvard Business School (Usa) Stanford Graduate School of Business (Usa) SDA Bocconi School of management (Italia) University of California at Berkeley: Haas (Usa) Cornell University: Johnson (Usa) Northwestern University: Kellogg (Usa) Yale School of Management (sa) University of Chicago: Booth (Usa) Duke University: Fuqua (Usa) MIT: Sloan (Usa) UNCLA Anderson School of Management (Usa) Dartmouth College: Tuck (Usa) London Business School (Regno Unito) HEC Paris (Francia) University of Virginia: Darden (Usa) New York University: Stern (Usa) Celbs (Cina)

La classifica ha subito modifiche importanti dal 2022 al 2023, come per esempio la Scuola di business spagnola, passata dalla decima ala terza posizione o l’Università di Cornell passata la diciassettesima all’ottava posizione o ancora l’Università della California passata dalla quattordicesima alla settima posizione. Tra i grandi passi avanti, a livello di posizioni, troviamo l’italiana Bocconi, che dalla tredicesima posizione del 2022 ha scalato la classifica ed è entra nella top ten, posizionandosi al sesto posto. Perde invece molte posizioni la Scuola di business di Londra, dall’ottava alla sedicesima posizione e ancora la HEC francese dall’undicesima alla diciassettesima posizione.

leggi anche Le università italiane dove studiare fintech e innovazione

L’Italia al sesto posto: il perché del successo spiegato

Il raggiungimento del sesto posto da parte della Bocconi è motivo di prestigio non solo per la scuola di business italiana, ma anche per il sistema universitario italiano tutto. La posizione in classifica dimostra come il sistema educativo italiano può raggiungere un determinato obiettivo qualitativo, superiore persino a quelle che sono riconosciute storicamente come le migliori università del mondo.

È importante sottolineare che il master in amministrazione d’azienda della Bocconi attira talenti da tutta Europa e non solo, parte dei quali scelgono poi di rimanere a lavorare in Italia o in Europa. Il piano di studi della Bocconi ha una lunga tradizione, ma anche uno sguardo che punta all’innovazioni per l’Italia e per l’Europa.