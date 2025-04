Classifica dei Paesi con più fiducia nelle imprese. L’Italia batte la Germania

L’Italia si colloca dunque al secondo posto in Europa per il trust index generale (50 punti), preceduta solo dai Paesi Bassi.

La Germania, invece, registra un calo significativo, scendendo a 41 punti (-4 rispetto all’anno precedente). Anche Francia (48) e Spagna (44) mostrano una diminuzione della fiducia generale.

Classifica business dei Paesi europei

Classifica Paese Punteggio 2024 1 Paesi Bassi 62 2 Italia 56 4 Francia 56 3 Svezia 55 5 Irlanda 53 6 Spagna 53 7 Germania 45

La percezione positiva delle imprese italiane deriva dalla loro capacità di essere considerate sia competenti che etiche: negli ultimi cinque anni, il business italiano ha guadagnato 17 punti in etica e 3 in competenza, consolidando la sua posizione come sistema più affidabile nel Paese.

Secondo Fiorella Passoni, CEO di Edelman Italia, le aziende italiane hanno l’opportunità di guidare un “rinascimento della fiducia”.

Investire su etica e competenza è fondamentale per rafforzare il sistema Paese e consolidare la leadership italiana in Europa. Questo approccio potrebbe non solo migliorare la percezione interna delle imprese, ma anche attrarre investimenti esteri e favorire collaborazioni internazionali.