La classifica delle città più belle del mondo, 2 italiane in top10

Quali sono le città più belle al mondo? Una domanda che assomiglia molto a una sciarada vista la soggettività dell’argomento, con ognuno di noi che giudica i vari luoghi in base ai propri gusti e alle proprie esigenze.

Una risposta a questa domanda così complessa ha provato a darla la società di analisi Euromonitor che, da diversi anni, stila una classifica delle città più belle al mondo giudicandole in base a sei parametri: performance economica e aziendale, performance turistica, salute e sicurezza, politica e attrattività turistica, sostenibilità e infrastruttura turistica.

Rispetto al passato le incertezze economiche e politiche sembrerebbero aver inciso sulle performance delle città, limitate secondo la società di analisi da “carenza di manodopera, tensioni geopolitiche e un’economia lenta”.

A cambiare però sarebbe anche il modo di viaggiare e il come vengono scelte le varie mete turistiche. “Si prevede - ha spiegato Nadejda Popova, responsabile di Euromonitor International - che le destinazioni meno frequentate aumenteranno in popolarità poiché i viaggiatori cercano gemme nascoste, esperienze fuori stagione e turismo responsabile. I consumatori daranno priorità a esperienze personalizzate e culturalmente arricchenti”.

Dopo questo preambolo necessario, vediamo allora quali sono le città più belle al mondo, con questa speciale classifica che vede nelle prime dieci posizioni ben due città italiane, con l’Europa che appare dominare rispetto agli altri continenti.

La classifica delle 10 città più belle al mondo

Stando alla classifica stilata da Euromonitor in base ai sei parametri sopra citati, queste sarebbero le dieci città più belle al mondo che bisogna assolutamente visitare.

Parigi Madrid Tokyo Roma Milano New York Amsterdam Sydney Singapore Barcellona

La città più bella al mondo così sarebbe Parigi, del resto un classico per quanto riguarda le destinazioni turistiche, con Madrid e Tokyo a completare questo speciale - e molto onorevole - podio.

L’Italia comunque può di certo sorridere, visto che c’è Roma al quarto posto e Milano al quinto; difficile però pensare che altre due città come Firenze e Venezia siano fuori da questa top 10.

Allargando lo sguardo invece alle 100 città più belle al mondo, l’Europa è in testa con nove città nella top 20 della classifica, seguita dall’Asia Pacifica con sei città, due in Nord America, una in Medio Oriente e Africa e due in Australia.

Se guardiamo agli arrivi internazionali per quanto riguardo il traffico aereo, solo Parigi è presente nelle prime dieci posizioni: al primo posto c’è Bangkok, seguita da Istanbul e Londra. Se per quanto riguarda le città più belle è l’Europa a dominare, i maggiori arrivi si sono concentrati oltre che nel Vecchio Continente soprattutto in Asia.

In generale la spesa turistica internazionale ha totalizzato 1,9 trilioni di dollari nel 2024. “Nel 2024 - si legge nella nota di Euromonitor -, le città globali hanno sfruttato sempre di più gli eventi sportivi e culturali per aumentare i ricavi del turismo. I miglioramenti infrastrutturali e il marketing continuo hanno attirato l’attenzione dei viaggiatori aprendo ulteriori opportunità di crescita”.

Non sarebbe così un caso che in testa alla classifica c’è Parigi, città che la scorsa estate ha ospitato le Olimpiadi. Roma invece nei prossimi mesi sfrutterà di certo il Giubileo 2025 come volano turistico ed economico.

Infine nel report c’è anche un altro dato interessante: gli affitti a breve termine hanno registrato una crescita del valore dell’8% a livello globale nel 2024, superando quasi il traguardo di 1 trilione di dollari. Un tema questo che da tempo sta facendo discutere, con Firenze che di recente ha deciso mettere in campo un’autentica stretta.