Ecco le 10 città più romantiche del mondo: la classifica completa. «Ci sono sorprese»

Ecco le 10 città più romantiche del mondo, ma in classifica ci sono sorprese inaspettate. Sul gradino più alto del podio non si piazzano né Roma né Parigi, emblemi del romanticismo per eccellenza. La medaglia d’oro va, infatti, a Londra che - nonostante la Brexit - ha scavalcato tutte le altre, andando ad agguantare il primo posto.

È quanto emerge da uno studio di From Mars, riportato da mylondon.news. Non solo. Dalla ricerca emergerebbe infatti che la capitale britannica avrebbe soppiantato le avversarie grazie alla presenza di tanti ristoranti esclusivi e romantici, adatti a un appuntamento tra innamorati. Insomma, Londra avrebbe battuto Parigi e Roma anche in fatto di cibo. Ma quali sono le altre città in classifica? Entriamo nel dettaglio.

La classifica delle città più romantiche del mondo

Londra e le sue location da mille una notte hanno conquistato il primo posto nella classifica delle città più romantiche del mondo. Battute avversarie temibili come Parigi, Roma e Venezia. Secondo lo studio From Mars, la capitale britannica avrebbe la migliore selezione al mondo di ristoranti per cene romantiche. Sono ben 1.874 i locali considerati adatti a corteggiare la dolce metà. Una serie di ristoranti stellati Michelin e numerosi locali gestiti da chef famosi hanno permesso a Londra di conquistare la medaglia d’oro.

La ricerca di From Mars ha selezionato le migliori città da proporre per una cena romantica tenendo presente diversi parametri: dalla scelta degli hotel, alle attrazioni per coppie, fino ai luoghi più «Instagrammabili».

Se Londra, dunque, si piazza prima nella classifica dei ristoranti più romantici, la capitale inglese arriva «solo» terza per quanto riguarda i monumenti. Battuta questa volta da Parigi e Roma. Insomma, Colosseo e Tour Eiffel «asfaltano» Trafalgar Square o Buckingham Palace.

Sempre secondo lo studio di From Mars, Londra si piazza prima anche tra le città con il maggior numero di attrazioni per coppie (1.059), seguita da Roma (854) e New York (747).

Ecco la top ten delle città più romantiche

Ecco la classifica completa delle città con i ristoranti più romantici. Tra parentesi il numero dei locali consigliati.

Londra (1.874)

Parigi (1.497)

Tokio (1.386)

Roma (1.370)

New York (1.005)

Barcellona (777)

Dubai (774)

Milano (767)

Berlino (760)

Madrid (719)

Se Londra si piazza prima con 1.874 location romantiche, Parigi conquista la medaglia d’argento con 1.497 ristoranti da mille e una notte. Sul terzo gradino del podio, Tokyio con 1.386 locali per innamorati. Roma solo al quarto posto con 1.370 ristoranti da sogno. Fanalino di coda Madrid, con 719 posti per una cenetta a due. In ogni caso, viva l’amore.