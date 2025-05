La città più ostile al mondo si trova a meno di 500 chilometri dall’Italia

Decidere di andare a vivere all’estero non è sempre facile, soprattutto se si decide di andare a vivere in una delle città più ostile e meno accoglienti d’Europa.

Trasferirsi in un altro Paese comporta sfide di ogni tipo: lingua, cultura, burocrazia e, non da ultimo, il bisogno di sentirsi accettati e benvenuti. In un mondo sempre più globalizzato, milioni di persone ogni anno scelgono di cambiare vita, inseguendo nuove opportunità o semplicemente un ambiente più favorevole. Ma non tutte le destinazioni sono uguali, e in alcune città, la sensazione di sentirsi estranei persiste anche dopo mesi o anni.

Per aiutare chi sta considerando un’esperienza all’estero, l’organizzazione InterNations ha pubblicato una nuova classifica globale delle città più e meno accoglienti per gli espatriati. Lo studio si basa su migliaia di testimonianze raccolte in tutto il mondo, e valuta aspetti come la facilità nel fare amicizia, la cordialità degli abitanti, e la sensazione generale di benessere sociale.

Il risultato ha fatto discutere, soprattutto perché la città giudicata come la più ostile al mondo si trova vicinissima all’Italia: meno di 500 chilometri ci separano da una realtà sorprendentemente fredda. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo: scopriamo insieme la classifica.

Le città più ostili al mondo: la classifica Secondo l’indagine condotta da InterNations, la città più ostile al mondo per gli espatriati è Monaco di Baviera, in Germania. Ecco l’elenco delle dieci città meno accoglienti per gli espatriati: Monaco ;

; Amburgo ;

; Berlino ;

; Francoforte ;

; Zurigo ;

; Colonia ;

; Basilea ;

; Oslo ;

; Stoccolma ;

Sul fatto che Monaco sia la città meno ospitale ha colpito molti, ma per chi ha vissuto o soggiornato nel capoluogo bavarese, potrebbe non essere una sorpresa. Il 41% degli espatriati intervistati ha dichiarato di avere difficoltà ad adattarsi alla cultura locale, quasi il doppio rispetto alla media globale. Ancora più preoccupante, il 46% ha percepito gli abitanti di Monaco come poco amichevoli nei confronti degli stranieri. L'ambiente sociale risulta distaccato, e molti faticano a creare legami con la popolazione locale, ritrovandosi isolati e con cerchie sociali composte prevalentemente da altri espatriati. Ma Monaco non è un caso isolato. Amburgo, sempre in Germania, si posiziona subito dopo nella classifica delle città meno accoglienti. Qui, solo il 42% degli espatriati ritiene che la popolazione sia amichevole, e ben il 73% trova difficile fare nuove amicizie. Secondo alcuni testimoni, non è solo il clima ad essere freddo, ma anche il modo in cui la gente si relaziona con gli stranieri. Berlino, pur essendo una metropoli cosmopolita e culturalmente vivace, si colloca al terzo posto tra le città più ostili. Il 64% degli intervistati ha dichiarato di avere difficoltà a trovare amici locali e più della metà non si sente a casa nella capitale tedesca. Il trend evidenzia una certa freddezza in molte città del nord e centro Europa, in particolare nelle aree germanofone. Nonostante l'alta qualità della vita che molte di queste città offrono, l'elemento umano e relazionale sembra rappresentare un ostacolo significativo per chi cerca di iniziare una nuova vita all'estero.