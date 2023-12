Città più inquinate al mondo, la classifica 2023: male Milano e Roma

Qual è la città più inquinata al mondo? Una domanda questa sempre di grande attualità visto che la questione ambientale rappresenta la grande sfida che i Paesi - soprattutto quelli occidentali a onor di cronaca - intendono vincere da qui al 2050 come emerso dalla recente Cop28.

Guardando i numeri snocciolati da IQAir, un sito specializzato in tematiche di inquinamento, il sentore è che ci sia ancora molto da lavorare soprattutto per quanto riguarda i Paesi asiatici, con anche l’Italia che di certo non può essere allegra.

Nello stilare la sua classifica delle città più inquinate al mondo aggiornata in tempo reale, IQAir ha analizzato le particelle nocive presenti nell’atmosfera creando poi il parametro AQI US in base al quale sono state individuate sei fasce di rischio: 0-50 buona, 51-100 moderata, 101-150 non salutare per soggetti particolarmente sensibili, 151-200 non salutare, 201-300 molto insalubre e oltre 301 pericolosa.

In base a questi parametro, al 21 dicembre la città più inquinata al mondo sarebbe Lahore in Pakistan seguita da Delhi in India e Sarajevo in Bosnia, con Milano e Roma presenti nella triste top 50.

Città più inquinate al mondo: la classifica 2023

Stando ai parametri di IQAir queste sarebbero le dieci città più inquinate al mondo.

Come si può vedere si tratta di città soprattutto asiatiche - che dominano questa poco onorevole classifica -, mentre a rappresentare l’Europa in questa top 10 c’è Sarajevo dove di recente le autorità hanno chiesto ai cittadini di non restare a lungo all’aperto e di usare le mascherine.

La prima città italiana in classifica è Milano che si trova al 23° posto con un indice IQAir 109 che significa un’aria non salutare per soggetti particolarmente sensibili, mentre Roma è al 31° posto con un IQAir 85 che vuol dire un rischio moderato.

In generale come si può vedere sono indiane o cinesi le città più inquinate al mondo, con l’Italia insieme all’Est Europa che sembrerebbe avere la situazione peggiore per quanto riguarda il Vecchio Continente.