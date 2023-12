Le città più costose e più economiche al mondo, la classifica aggiornata

Dallo scorso anno tutto il mondo sta facendo fronte ad una crisi globale che ha portato ad un rapido innalzamento dell’inflazione e di conseguenza del costo della vita. L’ultimo sondaggio condotto dall’Economist Intelligence Unit ha mostrato come nel 2022 l’inflazione globale ha toccato quota 8,1%. Quest’anno seppur in discesa resta ancora molto elevata ed è ferma al 7,4%. Numeri altissimi, considerato che nei 5 anni precedenti la media era al 2,9%.

L’indagine è stata condotta dal 14 agosto all’11 settembre di quest’anno, confrontando oltre 400 prezzi individuali per più di 200 prodotti e servizi in 173 città. Raggruppando i dati si è arrivati a stilare la classifica delle città più costose al mondo nel 2023. Il risultato è che nelle prime 10 posizioni figurano due città asiatiche, quattro città europee e tre città degli Stati Uniti. Ecco la classifica.

Classifica città più costose al mondo: in testa Singapore e Zurigo

Nella classifica 2023 delle città più costose al mondo in cima abbiamo un pari merito. Singapore e Zurigo si condividono il non positivo riconoscimento di città dove il costo della vita è più elevato. Se per Singapore non è una novità visto che è la nona volta in undici anni che è in testa, per Zurigo invece si tratta di un balzo in avanti dopo il sesto posto dello scorso anno. Ma anche la città più grande della Svizzera di certo non è mai stata economica. Nel 2020 si era posizionata già al primo posto e raramente ha lasciato la top ten.

A Singapore generi alimentari, alcolici, vestiti possono costare una fortuna. Ma anche da un punto di vista burocratico non va meglio: si pensi che il costo di un certificato di possesso di un auto di recente è arrivato a 106mila dollari a causa dell’atteggiamento ostile del governo.

Non va meglio a Zurigo dove il balzo in avanti di tutte queste posizioni nel giro di un anno è dovuto sopratutto al franco svizzero che si è attestato con una quotazione di oltre il 10% rispetto al dollaro, presa come valuta di riferimento in questa indagine internazionale.

Scendendo la classifica ci accorgiamo come nella top 10 figurano quest’anno soltanto 3 città asiatiche. Il motivo è dato dal fatto che in Asia l’inflazione ha colpito in misura minore rispetto al resto del mondo globalizzato. L’aumento del costo della vita è cresciuto nel 2023 soltanto del 3%.

Le città cinesi di Nanchino, Wuxi, Dalian e Pechino hanno tutte perso più di 25 posizioni, mentre Tokyo e Osaka in Giappone sono crollate rispettivamente di 23 e 27 posizioni.

Circa la metà dei primi 20 posti è occupata da città dell’Europa Occidentale. La ragione può essere dovuta all’aumento dell’inflazione e alla scelta della Banca Centrale Europea di alzare i tassi di interesse. New York invece è scesa. Lo scorso anno era prima insieme a Singapore, quest’anno è scivolata al terzo posto.

Anche le città principali russe come Mosca e San Pietroburgo sono scese. Mosca addirittura di 105 posizioni posizionandosi al 142° posto, San Pietroburgo di 74 posizioni finendo al 147°. Le tre città che hanno scalato più posizioni sono state Santiago de Querétaro e Aguascalientes in Messico, e la capitale della Costa Rica, San José.

Ecco le 10 città più costose al mondo nel 2023:

- 1 Zurigo

- 1 Singapore

- 3 Ginevra

- 3 New York

- 5 Hong Kong

- 6 Los Angeles

- 7 Parigi

- 8 Tel Aviv

- 8 Copenaghen

- 10 San Francisco

Ecco invece chi c’è in fondo alla classifica risultando quindi come città meno costosa al mondo.

- 173: Damasco

- 172: Teheran

- 171: Tripoli

- 170: Karachi

- 169: Tashkent

- 168: Tunisi

- 167: Lusaka

- 166: Ahmedabad

- 165: Lagos

- 163: Buenos Aires

- 163: Chennai