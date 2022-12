Cinema a 3 euro in tutto il Lazio: quando, come funziona e che film guardare

Guardare ogni spettacolo al Cinema pagando un biglietto di soli 3 euro. Il sogno di molti cinefili torna ad avverarsi questo dicembre con l’iniziativa “Lazio Terra di Cinema Days”, promossa dalla regione Lazio.

L’iniziativa nata per sostenere i cinema della Regione, ampliandone la platea, è ormai ai blocchi di partenza e ben presto gli appassionati di cinema e non potranno usufruire di un’offerta così vantaggiosa, che sarà impossibile potervi rinunciare.

Infatti, a causa degli aumenti dei costi energetici, il settore del Cinema, già in crisi, ha riscontato sempre maggiori difficoltà nella distribuzione dei film nelle sale, sia per il ridursi dei clienti, sia per le esorbitanti utenze che le attività devono affrontare.

Per poter risvegliare l’amore per l’“esperienza” in sé del guardare un film al cinema, avvolti dal profumo di popcorn mentre si commenta la pellicola bisbigliando, la Regione Lazio ha deciso di offrire ai clienti la possibilità di pagare il biglietto a soli 3 euro, con la speranza che l’offerta attiri sempre più persone. Per tale motivo è quanto mai opportuno conoscere tutte le caratteristiche dell’offerta. Ecco quando si terrà il Cinema Days, come funziona e quali possono essere i film da vedere al cinema.

Cinema a 3 euro in tutto il Lazio: quando e dove

Il Cinema Days è sicuramente uno degli eventi più attesi dagli appassionati di cinema e film d’autore, almeno nel Lazio. Per pochi giorni all’anno, infatti, chiunque si trovi nella Regione potrà pagare un biglietto di soli 3 euro presso i cinema aderenti all’iniziativa e guardare uno dei film trasmessi dall’attività.

Quest’anno l’appuntamento per tutti i cinefili - e non solo - è per domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 dicembre. Molti sono i cinema presso cui si potrà pagare questo biglietto ridotto, da Roma fino alla provincia di Rieti e Frosinone. Di seguito è possibile osservare la locandina dell’iniziativa che elenca tutti i cinema.

Cinema a 3 euro I cinema che hanno aderito all'iniziativa del Cinema Days Lazio

Cinema a 3 euro in tutto il Lazio: come funziona

Il Cinema Days è un’iniziativa che sicuramente attrarrà numerosi clienti presso i cinema del Lazio. Per poter far questo la Regione ha approvato la pubblicazione di un avviso per richiamare l’attenzione dei Cinema che avrebbero voluto partecipare all’iniziativa.

Per ogni biglietto di ingresso venduto a soli 3 euro dall’11 dicembre al 13 dicembre 2022, la società Lazio Crea spa erogherà un contributo pari a 2,50 euro come parziale rimborso del minor introito percepito dall’esercente dell’attività. Nel caso in cui però il cinema venda originariamente i biglietti a un prezzo inferiore di 5,50 euro, il rimborso sarà calcolato in base alla differenza tra prezzo originario e il biglietto di 3 euro. Quindi se un biglietto di 5 euro viene venduto a 3 euro, il cinema riceverà un rimborso di 2 euro.

Se queste informazioni sono utili per gli esercenti che hanno aderito all’iniziativa, per i clienti è sufficiente sapere che basterà recarsi presso uno dei cinema indicati nell’elenco tra l’11-13 dicembre per usufruire dell’offerta. In ogni caso, la Regione raccomanda di verificare direttamente con la sala cinema l’attivazione della promozione e se questa è valida per il film che si intende vedere.

Cinema a 3 euro in tutto il Lazio: quali film guardare

Come molti sapranno ogni cinema ha la propria programmazione, capita quindi di trovare un film in un cinema che in un altro non è più disponibile o ancora deve essere distribuito. Per questo motivo si consiglia agli appassionati di cinema, che vogliono usufruire di questa offerta di controllare la programmazione del proprio cinema di fiducia.

Di certo però tra l’11-13 dicembre i clienti potrebbero trovare interessanti alcuni film come: