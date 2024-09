Chi vince le elezioni regionali Liguria 2024? Cosa dicono i sondaggi

Chi vincerà le elezioni regionali Liguria 2024? Mentre si avvicina il momento dell’apertura dei seggi - la data c’è ed è quella del 27 e 28 ottobre salvo accorpamento con il voto in Emilia-Romagna e Umbria - non mancano come da tradizione le previsioni dei sondaggi.

Come noto le elezioni regionali in Liguria si terranno con qualche mese d’anticipo a causa delle dimissioni di Giovanni Toti, l’ex presidente che ha appena patteggiato una condanna a due anni e un mese con l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Il centrodestra così ha deciso di affidarsi a Marco Bucci, attuale sindaco di Genova, mentre il centrosinistra ha scelto di puntare su Andrea Orlando; nelle vesti di terzo incomodo c’è l’ex grillino Nicola Morra.

Una situazione di sostanziale bipolarismo in queste elezioni Liguria 2024, con entrambe le coalizioni che si presenteranno in una versione extralarge anche se ancora ci sono alcuni dubbi da sciogliere in merito alle alleanze.

Vediamo allora cosa dicono i sondaggi elettorali finora realizzati in merito alle elezioni regionali Liguria 2024, un modo questo per cercare di poter capire chi potrebbe essere il prossimo presidente di Regione.

I sondaggi per le elezioni regionali Liguria 2024

Le elezioni Liguria 2024 senza dubbio saranno molto più equilibrate rispetto a quelle del 2020, occasione in cui Giovanni Toti ha ottenuto un secondo mandato con una larga vittoria dopo che in passato in Regione è stato il centrosinistra a dettare legge per molti anni.

Il prossimo 27 e 28 ottobre - come detto la data però può ancora variare - a sfidarsi saranno al momento tre candidati: Marco Bucci (centrodestra), Andrea Orlando (centrosinistra) e Nicola Morra (Uniti per la Costituzione).

L’ultimo sondaggio elettorale in merito alle elezioni Liguria 2024 è stato realizzato, tra il 5 e il 7 settembre, da Tecnè per conto di Primo Canale. Queste sarebbero le intenzioni di voto per quanto riguarda le liste.

Fratelli d’Italia 25%

Forza Italia 9%

Lega 6%

Lista Toti/Bucci/Noi Moderati 4%

Lista del presidente di centrodestra 1%

PD 27%

M5s 8%

Verdi e Sinistra 5%

+Europa 1%

Lista del presidente di centrosinistra 8%

Italia Viva 2%

Azione 2%

Uniti per la Costituzione (Nicola Marra) 1%

Altri partiti 1%

Per il sondaggio in totale la coalizione di centrosinistra sarebbe al 53% contro il 45% di quella del centrodestra. Quando è stata realizzata l’indagine però Marco Bucci non era ancora candidato presidente.

Il primo sondaggio elettorale delle elezioni regionali Liguria 2024 invece è stato realizzato, tra il 5 e il 7 agosto, da Euromedia Research prendendo in considerazione diverse opzioni in base ai possibili candidati del centrodestra.

A prescindere dal candidato, per il sondaggio il centrodestra vincerebbe in ogni caso contro Andrea Orlando, con la maggior percentuale che sarebbe ottenuta da Ilaria Cavo. L’indagine però non ha preso in considerazione l’ipotesi di Marco Bucci.

