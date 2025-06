Chi è e quanto guadagna Flavio Cobolli, il tennista romano che sta scalando la classifica ATP

Chi è Flavio Cobolli? Soprattutto quanto guadagna questo giovane tennista nostrano? In un momento d’oro per il tennis italiano - vedi i successi di Jannik Sinner e Jasmine Paolini - vale la pena conoscere meglio anche il talento di Subbiaco che sta emergendo in questo 2025.

In un Paese come l’Italia spesso può capitare di leggere di ragazzi che, dopo aver iniziato a praticare uno sport, alla fine decide di dedicarsi al calcio. La storia di Flavio Cobolli invece è diametralmente opposta a quelle di tanti altri atleti nel Belpaese.

Cobolli infatti fino a 13 anni ha giocato a calcio - terzino della Roma, anche a buon livello quindi -, salvo poi dedicarsi totalmente al tennis per la gioia di papà Stefano, ex tennista e attualmente suo allenatore.

La scelta si è rivelata particolarmente azzeccata: dopo l’esordio giovanissimo tra i professionisti nel 2019, in questo 2025 il tennista romano ha vinto il suo primo torneo Atp a Bucarest, successo poi bissato a stretto giro ad Amburgo (un Master 500 in carriera).

Una doppietta che hanno spinto Cobolli addirittura al numero 26 del ranking Atp, un record personale che fa ben sperare per il prosieguo della stagione soprattutto ora che ci stiamo avvicinando a Wimbledon 2025 dove prenderà parete sia al torneo singolare sia a quello di doppio.

Cerchiamo di capire allora nel dettaglio quanto guadagna Flavio Cobolli, dando uno sguardo anche alla biografia di questo tennista romano che sta crescendo in maniera esponenziale negli ultimi tempi.

Il secondo atleta più ricco del mondo è rumeno. E il 99% di voi non ne ha mai sentito parlare

La biografia di Flavio Cobolli}

Nome: Flavio Cobolli

Data di nascita: 6 maggio 2002

Luogo di nascita: Firenze, ma all’età di 1 anno si è trasferito a Roma

Altezza e peso: 183 cm, 74 kg

Destro o mancino: destro

Famiglia: suo padre Stefano Cobolli è un ex tennista

Sport: tennis

Allenatore: Stefano Cobolli

Curiosità: tifoso della Roma è molto amico di Edoardo Bove

Quanto guadagna Flavio Cobolli

Buon dritto e una preferenza per la terra rossa, Flavio Cobolli è uno dei ragazzi terribili della golden age del tennis italiano; umile e instancabile in allenamento, dopo aver perso nel 2024 la sua prima finale a Washington, in questo 2025 sono arrivati i primi successi nel circuito Atp a Bucarest e Amburgo.

In virtù di questi due successi Cobolli attualmente è al numero 26 del ranking Atp, ma le recenti vittorie hanno prodotto anche un marcato aumento del suo prize money.

Al 23 giugno 2025 infatti Flavio Cobolli ha guadagnato complessivamente in carriera 3,85 milioni di dollari, di cui 1,4 milioni solo in questo 2025: la sensazione è che il conto in banca del tennista romano sia destinato a lievitare ulteriormente nei prossimi mesi.

Quanto agli sponsor, Cobolli dopo aver detto addio a Lotto ha siglato un contratto con On, azienda svizzera di abbigliamento tecnico, inoltre è anche ambassador per marchi Unilever come Rexona, Dove Men+Care e Mentadent.