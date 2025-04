Chi è Jordan Bardella e perché può diventare il prossimo presidente della Francia

Jordan Bardella, un nome questo da tenere bene a mente perché, nel 2027, potrebbe diventare in Francia il prossimo presidente della Repubblica succedendo così a Emmanuel Macron.

Ma chi è Jordan Bardella? A soli 29 anni è l’attuale presidente del Rassemblement National, il partito di estrema destra guidato da Marine Le Pen che, come noto, adesso è stata interdetta per 5 anni dai pubblici uffici a causa di una condanna per appropriazione indebita.

Se l’inelegibilità di Marine Le Pen dovesse essere confermata anche in appello, allora ecco che toccherebbe proprio al suo delfino correre per l’Eliseo alle elezioni presidenziali del 2027.

Logico di conseguenza che di colpo tutti i principali giornali stiano spulciando la biografia di Jordan Bardella per fare dei ritratti di questo giovane politico di destra che, stando ai sondaggi, nel 2027 potrebbe guidare la Francia.

Vediamo allora chi è Jordan Bardella e perché al termine delle prossime elezioni presidenziali in Francia potrebbe diventare il nuovo inquilino dell’Eliseo.

Prossimo presidente della Francia?

Alle recenti elezioni legislative Jordan Bardella è stato il candidato primo ministro designato del Rassemblement National, il partito di destra che però non è riuscito a ottenere una maggioranza al Parlamento francese.

La Bbc durante quella campagna elettorale ha parlato in merito a Bardella di una “fulminea ascesa da diplomato disoccupato nella periferia nord di Parigi a protetto di Le Pen e presidente del partito”, con i francesi che “sanno che è sempre pulito, che parla bene, è ultra-presentabile” e le giovani donne che di lui pensano che sia “bellissimo”.

La sua fortuna sarebbe stata quella di entrare a far parte del cerchio magico che ruota attorno a Marine Le Pen - da quattro anni è fidanzato con la nipote della leader, Nolwenn Olivier -, con una carriera fulminea all’interno del Rassemblement National: portavoce, consigliere regionale, europarlamentare, presidente del partito e ora candidato presidente in pectore.

“Ha 28 anni, non è mai andato all’università e non ha esperienza di governo - ha scritto all’epoca di lui la Bbc -. Non ha mai svolto un lavoro al di fuori della Rn, a parte un mese d’estate presso l’azienda di suo padre. Fino a poco tempo fa, ciò avrebbe reso inconcepibile la sua nomina a primo ministro francese. Ma valgono ancora le vecchie regole?”.

Se dovesse essere confermata in appello l’interdizione per Marine Le Pen, salvo sorprese dovrebbe toccare proprio a Jordan Bardella essere il candidato del Rn alle elezioni presidenziali del 2027.

Per i sondaggi il candidato del Rassemblement National sarebbe nettamente in testa in vista delle presidenziali, senza però riuscire a evitare un ballottaggio che finora è stato sempre letale per Le Pen.

Sarà Bardella così a portare la destra all’Eliseo? Al momento sembrerebbe essere proprio così, ma in Francia la situazione politica - e sociale - da tempo è liquida e da qui al 2027 potrebbe accadere di tutto.