Chi è Geoffrey Moncada, (possibile) sostituto di Paolo Maldini al Milan?

La Serie A è arrivata alla conclusione lo scorso fine settimana e per molti club è il momento dei bilanci sportivi e di avviare la programmazione in vista della nuova stagione. Il Milan ha concluso l’anno con un quarto posto in campionato ma solo grazie alla penalizzazione della Juventus e una semifinale di Champions League. Un’annata tutto sommato ritenuta positiva sia da parte dell’allenatore Stefano Pioli sia da parte di chi è a capo dell’area tecnica Paolo Maldini e Ricky Massara. Così però evidentemente non è stato ritenuto dalla proprietà rossonera che starebbe in queste ore pensando al divorzio con entrambi.

L’attuale proprietario del Milan Gerry Cardinale non avrebbe apprezzato molto come è stato speso il budget la scorsa estate acquistando calciatori come De Ketelaere e Origi rivelatesi poi non all’altezza delle aspettative. Tutte una serie di divergenze e diversità di vedute saltate fuori nel corso dell’incontro andato in scena ieri che ha portato al divorzio tra il club rossonero e il duo Maldini-Massara che ha sempre difeso l’autonomia nelle scelte sportive.

Al loro posto una scelta ponderata da parte della proprietà che avrebbe intenzione di promuovere due figure già in organico a capo dell’area tecnica. Queste sono l’attuale Ad Giorgio Furlani e l’attuale capo dell’area scouting Geoffrey Moncada. Proprio quest’ultimo è una figura arrivata al Milan qualche anno fa ma di cui si conosce davvero poco. Vediamo chi è Geoffrey Moncada.

Chi è Geoffrey Moncada

Della vita professionale di Geoffrey Moncada sappiamo i diversi calciatori scoperti diventati poi delle vere star del calcio, di quella privata invece si sa molto poco. Riservato fuori dall’ambiente lavorativo, zero social se non un profilo LinkedIn, Moncada ha assunto la carica di capo dell’area scouting rossonero nel 2018. È molto giovane, ha 35 anni e dopo aver completato il ciclo di studi a 19 anni ha iniziato a lavorare da freelance come video-analyst.

Dal 2006 al 2012 ha viaggiato molto, realizzando molti servizi tecnici su vari profili di giocatori, per poi spedirli ai vari club. Ed è il 2011 quando forse fa la scoperta più importante della sua carriera al momento proponendo al Monaco un giovane calciatore dal nome di Kylian Mbappé. Quella scoperta sensazionale gli permette un contratto con il Monaco che lo assume nel 2012 e nel 2016 lo promuove a capo dell’area scouting, ruolo questo che svolgerà per due anni.

Il 1° dicembre 2018 è poi arrivata la chiamata del Milan per guidare gli scout del club rossonero. La sua carriera di scopritore di talenti non è però limitata solo a Mbappé perché il francese può vantare scoperte di calciatori del calibro di Youri Tielemans, Soualiho Meïté, Antonio Barreca, Pietro Pellegri e Jordi Mboula.

Al Milan la sua intuizione migliore è stata quella di Pierre Kalulu, prelevato dal Lione quando ancora non era un professionista per una cifra di circa 450.000 euro ed oggi una delle maggiori promesse del mondo del calcio nel ruolo di difensore centrale.

Il Milan con l’affidamento dell’area tecnica a Moncada intende portare avanti la politica basata su giovani calciatori under 25 promettenti che non siano investimenti a perdere. Chi meglio di Moncada potrà dare questo contributo a scovare talenti in giro per il mondo. E lo farà facendosi supportare molto anche dalla tecnologia come database, algortimi e analytics.