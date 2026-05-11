Chi è e quanto guadagna Drake, il rapper dietro il ritorno del Venezia in Serie A

Il Venezia Football Club, fresco vincitore del campionato di Serie B 2025/2026, è già al lavoro per affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione nel massimo campionato.

E lo farà con 100 milioni di euro in più nelle casse grazie all’arrivo in società di Tim Leiweke e Francesca Bodie, figure già note per i loro successi nei settori dello sport, dell’intrattenimento e del mercato immobiliare. Dietro il loro ingresso in società, però, c’è ancora una volta Drake, il rapper di fama mondiale che salvò la squadra di Venezia dal fallimento nel 2022 e che ancora oggi è parte attiva della società.

Ma chi è Drake, quanto guadagna e quali sono state le tappe di maggior successo della sua carriera?

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La storia tra Drake e il Venezia

Drake, all’anagrafe Aubrey Drake Graham, entrò nel Venezia nel 2022, periodo in cui il club era reduce da una retrocessione dalla Serie A e viveva una situazione economica decisamente complicata.

Servivano liquidi in tempi rapidi per salvare la società e l’allora comproprietario Brad Katsuyama contattò il suo amico Matte Babel, Chief Brand Officer del rapper e tra i suoi più stretti collaboratori, per chiedergli aiuto. La somma necessaria per impedire il fallimento era di circa 10 milioni di euro.

Drake si rivelò interessato all’affare e diede il via libera alla raccolta dei capitali necessari a evitare la bancarotta. In 2 settimane arrivarono i soldi per pagare gli stipendi e salvarsi dal fallimento. Ma non solo. Alla fine la cifra raccolta fu di 40 milioni di euro, un patrimonio che ha permesso alla società una crescita sportiva culminata con la recente promozione in Serie A.

In questi giorni, ancora una volta grazie ai contatti di Drake, sono arrivati altri 100 milioni. Una cifra che sottolinea le ambizioni della società, pronta a ripercorrere le orme del Como, la nuova realtà “emergente” del nostro calcio.

Quanto guadagna Drake e qual’è stata la sua carriera

L’annuncio dei nuovi investimenti nel Venezia è un’ottima occasione per ripercorrere la carriera di Drake, uno dei rapper di maggior successo della storia della musica.

Secondo Celebrity Net Worth, sito specializzato nelle valutazione delle ricchezze delle celebrities, il patrimonio netto di Drake dovrebbe arrivare a 400 milioni di dollari, pari a circa 340 milioni di euro, nel 2026.

Una cifra incredibile proveniente dalle vendite musicali, dai ricavi dei tour (si parla di circa 508 milioni di dollari incassati in carriera, 432 milioni di euro), da un contratto milionario con la Universal Music Group firmato nel 2022 e dal successo del marchio di abbigliamento OVO.

Classe 1986, nato a Toronto, Drake ha iniziato la sua carriera come attore, ottenendo un discreto successo nel ruolo di Jimmy Brooks nella serie per adolescenti «Degrassi: The Next Generation».

Nel 2006 arriva il primo mixtape, «Room for Improvement», ma è nel 2009 che l’artista capisce che può avere successo nella musica. Il mixtape «So Far Gone», da cui uscirà il singolo «Best I Ever Had», lo porterà alla firma un contratto con la Young Money Entertainment diretta da Lil Wayne.

Nel 2010 Drake pubblica «Thank Me Later», uno degli esordi discografici di maggior successo della storia (primo nella classifica Billboard 200).

16 anni dopo il rapper canadese vanta 14 album in vetta alle classifiche, record condiviso con Jay-Z e con Taylor Swift, e il tour hip-hop con i maggiori incassi di sempre: lo «It’s All A Blur» che tra il 2023 e il 2024 ha incassato 320,5 milioni di dollari (oltre 272 milioni di euro).