Che fine ha fatto Chef Rubio? Cosa fa oggi il cuoco critico con Israele

Che fine ha fatto Chef Rubio? Ora che la guerra tra Israele e Hamas si è allargata anche al Libano - ma presto potrebbe toccare anche all’Iran -, si è tornati a parlare di questo cuoco che da tempo ha sposato la causa della Palestina.

Fino a qualche anno fa Chef Rubio era considerato come uno dei personaggi emergenti della tv: protagonista di diversi programmi incentrati culinari su Dmax, volto di alcune campagne pubblicitarie e tanto seguito sui social grazie anche al suo status di sex symbol.

Nel 2019 però ha deciso di abbandonare Discovery per motivi personali, anno che è coinciso con le sue prime esternazioni sui social network contro Israele e a sostegno della causa palestinese. Con lo scoppio della guerra in Terra Santa, le posizioni dello chef si sono fatte sempre più dure e radicali.

Lo scorso maggio mentre stava rientrando nella sua abitazione Chef Rubio è stato brutalmente aggredito da un gruppo di persone: sessanta pugni, mattonate e anche una martellata in testa. Per il volto televisivo l’aggressione sarebbe stata opera di una “squadraccia di ebrei sionisti”.

Di recente Chef Rubio è stato denunciato alla Procura di Milano dalla Digos per aver dichiarato, durante un incontro sul tema della Palestina, che “se c’è qualcuno che non dorme la notte ed è in grado di selezionare dei muri dove sa che all’interno di quelle case abitano degli agenti sionisti: 3,80 euro di bomboletta e comincia a scrivere”.

Per ultima è arrivata una polemica anche con Giuseppe Cruciani, il conduttore radiofonico di La Zanzara con cui ha avuto un duro botta e risposta sul social X, l’ex Twitter.

Vediamo allora cosa fa oggi Chef Rubio, dando uno sguardo anche alla biografia di questo personaggio televisivo che da tempo ha deciso di cambiare radicalmente vita.

La biografia di Chef Rubio

Nome: Gabriele Rubini

Data di nascita: 29 giugno 1983

Luogo: Frascati (Roma)

Famiglia: suo fratello Giulio è un giocatore di rugby professionista

Istruzione: diploma di Chef Internazionale di Cucina italiana presso ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno

Lavoro: ex giocatore di rugby, cuoco e conduttore tv

Curiosità: ha giocato a rugby a Rovigo, Parma e con la Lazio, trasferendosi per un anno in Nuova Zelanda con il Poneke

Cosa fa oggi Chef Rubio: dalla tv alla causa palestinese

Terminata la carriera da giocatore di rugby e ottenuto il diploma da chef, Rubio ha fatto alcuni viaggi nel mondo per affinare la sua conoscenza culinaria e, una volta tornato a Roma, ha iniziato a collaborare con il canale Dmax.

Dal 2013 al 2019 è stato il protagonista di programmi di successo come Unti e Bisunti e Camionisti in Trattoria, che gli hanno dato una buona popolarità. Poi però qualcosa è cambiato e Chef Rubio ha deciso di chiudere con Discovery.

Caso raro tra i suoi colleghi cuochi che hanno avuto ruoli televisivi, Chef Rubio non ha un suo ristorante e una volta abbandonato il piccolo schermo si è dedicato a quella che su X ha definito come una “ falegnameria antisionista”.

Le sue invettive contro Israele del resto gli sono valse una denuncia e infinite polemiche sui social, con il cuoco che adesso si è detto pronto a tornare a manifestare in occasione dell’anniversario dell’attacco del 7 ottobre di Hamas contro lo Stato ebraico.

