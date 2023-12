Che tempo fa a Capodanno, le previsioni meteo aggiornate

C’è ancora tempo perché il meteo di Capodanno cambi, ma intanto le previsioni segnano pioggia e neve. Dopo le festività natalizie dominate da condizioni stabili, con un clima fuori stagione e insolitamente caldo per il periodo, Capodanno rischia di essere più invernale. Arriva così la preoccupazione per una festa di fine anno al freddo, ma soprattutto al coperto, con la necessità di annullare gli eventi pubblici in piazza in caso di meteo troppo avverso.

Stando agli ultimi aggiornamenti meteo dei principali siti di settore, tra il weekend di San Silvestro e il Capodanno l’Italia sembra destinata a una fase di maltempo significativo.

La tendenza nei prossimi giorni, tra il 27 e il 28 dicembre, è quella di stabilità atmosferica, con presenza di nubi, prima del peggioramento diffuso, con precipitazioni previste anche sul Sud e la Sicilia.

leggi anche Cosa fare a Capodanno spendendo poco

Previsioni meteo fino a Capodanno: tempo stabile

Le previsioni del tempo dei giorni precedenti a Capodanno segnano la calma prima della tempesta. Con la fine del periodo natalizio intenso (24-25-26 dicembre) tendenzialmente stabile, ma nuvoloso, Capodanno rischia di essere freddo e piovoso.

Già a partire da mercoledì 27 dicembre si prevedono cambiamenti nelle condizioni meteo, che da stabili passeranno a irregolari in alcune zone d’Italia. Nella giornata del 27 dicembre infatti:

nebbia e nubi nel Nord Italia;

spazi di sereno verso il medio e basso versante adriatico e all’estremo Sud e in Sicilia;

temperature superiori alla media stagionale.

Per giovedì 28 dicembre invece si avvicinerà all’Italia una perturbazione atlantica, per quanto indebolita dall’anticiclone che da giorni occupa la penisola (Meteo.it). Nel corso della giornata sono previsti:

nuvolosità a Nord, al Centro e in Sardegna;

debole pioggia in Liguria, Toscana e Venezia Giulia.

Finite le tre principali feste del periodo natalizio, durante le quali il tempo già si presenta meno caldo e stabile delle scorse settimane, Capodanno si avvicina freddo e con rischio piogge intense.

leggi anche Allerta meteo, come e quando si verificano le alluvioni

Che tempo farà a Capodanno?

È ancora presto per dirlo con certezza, ma Capodanno rischia di essere freddo e piovoso. Il tempo, a partire da venerdì 29 dicembre, sarà sempre più instabile, a partire da estese piogge al Centro e in Emilia Romagna.

Tra il 30 e il 31 dicembre invece l’Italia sarà raggiunta da un’altra perturbazione. Il peggioramento sarà diffuso su tutta la penisola, con il Nord colpito nella giornata del 31, mentre il Sud e la Sicilia il 1° gennaio.

Il 30, ad anticipare la perturbazione, venti forti meridionali di Scirocco e Libeccio, sostituiti da venti freddi che porteranno le temperature basse in linea con le medie stagionali. Forse un tempo poco coordinato con la voglia di festeggiamenti, ma decisamente più adeguato al periodo dell’anno.