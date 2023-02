Carnevale 2023, frasi e immagini per il martedì grasso

Carnevale 2023 è arrivato e sta per andarsene, ma nell’aria si respira ancora lo spirito di Carnevale, tra dolci, costumi e tappeti di coriandoli nelle piazze.

In vista del martedì grasso, che cade il 21 febbraio quest’anno (ecco perché Carnevale cambia data ogni anno), ecco le frasi e immagini sul Carnevale da mandare su WhatsApp e le citazioni da usare come descrizioni e stati per Facebook e Instagram. Di seguito una raccolta di frasi simpatiche e divertenti su Carnevale e maschere per sorprendere i vostri amici e contatti sui social.

La lista delle migliori frasi di buon Carnevale 2023 è lunga e variegata: dalle citazioni più spiritose a proverbi e aforismi, dalle canzoni alle frasi famose sul Carnevale, fino alle filastrocche per bambini.

Carnevale 2023: frasi e immagini divertenti

Pulcinella e Arlecchino, Stenterello e Meneghino, con Brighella e Pantalone, Colombina e Balanzone, fanno ridere i bambini. Viva, viva i burattini!

Hai visto? È Carnevale, e tu sei molto fortunato: non hai bisogno di vestirti! Tanti auguri!

I carnevali passano, certe maschere restano.

A Carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale!

Sono qui solo per il fritto.

Ho chiesto consiglio alla negoziante per una maschera e lei mi ha detto che forse sarei stata meglio senza: è capitato anche a te? Tanti auguri di Carnevale, non te la prendere: ogni scherzo vale!

È Carnevale: colori nelle strade, allegria nell’anima.

Balla alla vita, senti il suo ritmo. Lascia fluire e non forzare.

Ho conosciuto persone senza maschera ma col carnevale dentro. Sono stato fortunato, perché una sei proprio tu: buon Carnevale!

Non puoi scrivere “amico” senza“ fritto”

San Valentino e Carnevale cadono nello stesso mese. Trovo stupido mettere così vicino due feste di maschere.

(Francesco D’Antonio)

Stelle filanti, coriandoli e maschere sgargianti, auguro un divertente buon Carnevale a tutti quanti!

Ogni anno per Carnevale c’è sempre una nuova maschera, ma non temere: la mia preferita resta sempre e soltanto la tua!

Guardiamo i lati positivi della cosa: chi l’anno scorso si era vestito da barbone per carnevale, con lo stesso vestito quest’anno può vestirsi da ceto medio.

(Marco Vicari)

Filastrocche e immagini Carnevale 2023 per bambini

Carnevale in filastrocca,

con la maschera sulla bocca,

con la maschera sugli occhi,

con le toppe sui ginocchi:

sono le toppe d’Arlecchino,

vestito di carta, poverino.

Pulcinella è grosso e bianco,

e Pierrot fa il saltimbanco.

Pantalon dei Bisognosi

“Colombina,” dice, “mi sposi?”

Gianduia lecca un cioccolatino

e non ne da niente a Meneghino,

mentre Gioppino col suo randello

mena botte a Stenterello.

Per fortuna il dottor Balanzone

gli fa una bella medicazione,

poi lo consola: “È Carnevale,

e ogni scherzo per oggi vale”

(Gianni Rodari)

Arlecchino aveva un trombone

fatto di panna e di torrone,

un vestito tanto carino

rosso, blu, giallo e verdino.

Arlecchino aveva un cappellino

del color del carboncino,

tutto toppe il vestitino

viva, viva Arlecchino

Carnevale pazzerello,

sei davvero tanto bello!

Tu porti sulla via

un pochino d’allegria.

Coi coriandoli e le stelle,

mascherine gaie e belle

fanno smorfie e sorrisini,

fan balletti e fanno inchini.

C’è Pierrot e Pierottina,

Arlecchino e Colombina,

Rugantino e Pantalone

con Tartaglia e Balanzone;

Stenterello e Meneghino

vanno a spasso con Gioppino;

e si vede Pulcinella

fare chiasso con Brighella.

Carnevale pazzerello,

sei davvero tanto bello.

(Teresa Romei Correggi)

Girotondo, girotondo,

noi giriamo tutto il mondo.

C’è Gianduja e Meneghino,

Pulcinella e Arlecchino.

C’è Brighella e Pantalone,

Meo Patacca e Balanzone,

Beppe Nappa siciliano,

Stenterello che è toscano…

Girotondo, girotondo,

noi viaggiam per tutto il mondo,

e con noi portiam la gioia

che è nemica della noia.

Viva i coriandoli di Carnevale,

bombe di carta che non fan male!

Van per le strade in gaia compagnia

i guerrieri dell’allegria:

si sparano in faccia risate

scacciapensieri,

si fanno prigionieri

con le stelle filanti colorate.

Non servono infermieri

perché i feriti guariscono

con una caramella.

Guida l’assalto, a passo di tarantella,

il generale in capo Pulcinella.

Cessata la battaglia, tutti a nanna.

Sul guanciale

spicca come una medaglia

un coriandolo di Carnevale.

Carnevale vecchio e pazzo

s’è venduto il materasso

per comprare pane e vino

tarallucci e cotechino.

E mangiando a crepapelle

la montagna di frittelle

gli è cresciuto un gran pancione

che somiglia ad un pallone.

Beve, beve all’improvviso

gli diventa rosso il viso

poi gli scoppia anche la pancia

mentre ancora mangia, mangia.

Così muore Carnevale

e gli fanno il funerale.

(Gabriele D’Annunzio)

È arrivato il Carnevale

chi sta bene e chi sta male!

Chi ha i soldi se li tiene e sta bene!

Ma chi ha le tasche vuote,

ruba cavoli e carote.

C’era una volta il signor Arlecchino

che a tutti quanti faceva l’inchino

e se nessuno gli offriva il caffè

lui si girava e faceva pee pee.

E Pulcinella, che è un gran imbroglione,

si divertiva a fare il burlone;

scherzava sempre e faceva arrabbiare

chi non voleva per niente giocare.

Ecco con noi il signor Balanzone

che da tutti quanti pretende attenzione,

e se nessuno vuole ascoltare

resti con noi e si metta a cantare.

Ma la più bella e anche carina

fra tutti quanti è Colombina,

si veste bene ed elegante,

usa un profumo troppo piccante.

Ma che cos’è, cosa non è,

è Carnevale

trallallero trallallà

Citazioni e aforismi per Carnevale 2023

Una maschera ci dice di più di una faccia.

(Oscar Wilde)

Il vento rilegge il mio giornale, e domani uscire di nuovo, farmi una faccia allegra per il prossimo Carnevale.

(Claudio Baglioni)

Carnevale guarisce ogni male

(Proverbio)

Festa di contestazione, di rottura, di rigenerazione sociale vissuta in un tempo ciclico di morte e di resurrezione, d’annientamento e di rinascita, il Carnevale esprime anche la voce dei gruppi sociali inferiori e l’opposizione della cultura popolare alle forme e alle immagini della cultura ufficiale.

(Piero Camporesi)

Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po’ di attenzione, a distinguerla dal volto.

(Alexandre Dumas)

L’uso, comune a tutte le lingue europee, della parola persona per indicare l’individuo umano è, senza saperlo, pertinente: persona significa, infatti, la maschera di un attore, e in verità nessuno si fa vedere com’è; ognuno, invece, porta una maschera e recita una parte.

(Schopenhauer)

Charlie Chaplin diceva ’Chi non ride mai non è una persona seria’. Goditi il miglior Carnevale di sempre!

Ho conosciuto persone senza maschera ma col carnevale dentro. Rare. Sono stato fortunato.

(Anonimo)

Carnevale, giorno sempre triste per me che amo la quiete ed il silenzio.

(De Amicis)