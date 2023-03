Brenda Lodigiani, Lol 3: chi è, per cosa è famosa e vita privata

Su 13 partecipanti di Lol 3 - Chi ride è fuori 7 sono uomini - se includiamo nel calcolo l’ospite fisso Frank Matano, il conduttore Federico Leonardo Lucia (in arte Fedez) e l’ospite speciale, vincitore della seconda stagione di Lol, Marcello Macchia (Maccio Capatonda) - e solo 3 sono donne. Sono: Marta Filippi, Brenda Lodigiani e Marina Missironi.

Chi è Brenda Lodigiani e perché la conosciamo? Brenda Lodigiani è attrice, imitatrice e conduttrice televisiva. In passato è stata anche una ballerina, partecipando a programmi come Central Station. Si è poi dedicata alla recitazione, collaborando con Maccio Capatonda e alla conduzione, come quando nel 2010 ha co-concotto insieme a Carlo Pastore Traffic.

Nella nuova stagione di Lol 3 - Chi ride è fuori è stata chiamata al fianco di altri comici, comiche, attori e attrici per tentare di vincere e devolvere in beneficienza il montepremi. Ecco chi è Brenda Lodigiani, vita privata e carriera dell’attrice e condutrice.

Chi è Brenda Lodigiani? Biografia e vita privata

Prossima concorrente di Lol- Chi ride è fuori, giunto ormai alla sua terza stagione, Brenda Lodigiani è pronta a farci ridere portando la sua persona e il suo personaggio nel salotto del game show. Ma chi è? Brenda Lodigiani è nata a Sant’Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi (Lombardia), il 30 dicembre 1987. Ha prima studiato danza classica e moderna jazz, debuttando in televisione come ballerina, per poi destreggiarsi tra recitazione e programmi televisivi.

Sui suoi profili social, per esempio su Instagram, Lodigiani non si nasconde. Con lo scherzo di voler fare l’influencer ha iniziato a raccontare la sua esperienza di madre, durante e dopo la pandemia. Sappiamo infatti che è legata sentimentalmente a Federico Teoldi, direttore della fotografia e che insieme hanno avuto due figli, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2020. Vivono a Milano e parte della sua comicità è data proprio dal giocare sulla vita del milanese tipo, anzi dell’influencer di Milano, con qualche frecciatina ironica non troppo nascosta a Chiara Ferragni e al suo stile di vita.

Perché conosciamo Brenda Lodigiani? La carriera

C’è chi la conosce per il suo ruolo di ballerina in alcuni show televisivi e chi ha imparato a conoscerla sui social, ma Brenda Lodigiani ha una proficua carriera come attrice e conduttrice. Ha collaborato con Maccio Capatonda - vincitore della seconda stagione di Lol - Chi ride è fuori - e ha fatto parte del cast di Quelli che il calcio.

Nel 2011 ha condotto show musicali, a partire dal Coca Cola Lip Dub di MTV, fino a entrare a far parte del cast della sit-com di Via Massena 2 su Deejay TV. Dalla primavera del 2014 torna a far parte del cast di Glob. Dal 2017 è parte del cast della serie Camera Café in onda su Rai2. In questa stagione di Lol 3 Lodigiani incontrerà gran parte dei suoi colleghi, dal duo Luca e Paolo, fino all’ospite speciale Maccio Capatonda. Una rimpatriata che potrebbe far bene alla battuta e alle risate.

Oltre alla televisione, non si è lasciata sfuggire l’occasione di recitare in film come Italiano medio di Maccio Capatonda o di recitare a teatro con, per esempio, La bisbetica domata di Cristina Pezzoli.